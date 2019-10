Avsløringen om at ansatte ved Storo måtte jobbe gratis på 1. mai skapte sterke reaksjoner.

Nå skriver E24 at flere XXL-varehus i Norge har arrangert slike «dugnadsdager», hvor ansatte har blitt oppfordret til å møte på jobb og arbeide uten lønn.

Ledelsen i XXL bekrefter dette.

– At ansatte i butikker, blant annet på Majorstuen, ble bedt om å jobbe på «dugnad», er noe vi ble klar over for noen år siden og da ryddet opp i, opplyser XXL-sjefen i Norge, Anders Kjellén.

Flere ansatte sier til E24 at de syntes det var drøyt, og at flere som ikke møtte opp til gratisjobbingen, fikk høre dette i ettertid.

Kjellén sier at det har «vært en uheldig dugnadskultur i XXL tilbake i tid», men hevder samtidig at dette ble avdekket i 2017, og at ledelsen da tok et klart oppgjør med dette og ryddet opp.

Han hevder at ledelsen i XXL ikke er kjent med at denne praksisen har fortsatt etter opprydningen, med unntak fra årets hendelse på Storo.

Bekreftet prisjuks

I august sto fire tidligere selgerledere i XXL fram i E24 og fortalte om langvarig og systematisk prisjuks.

For å kunne reklamere med førpris i tilbudsaviser, må butikken kunne vise til et visst antall salg av en vare i tiden opp mot en kampanje. Det løste sportskjeden ved at ansatte kjøpte varene selv, for så å ta retur på den rett etterpå. På den måten skal de ha sørget for at de ikke ble tatt for brudd på markedsføringsloven i forbindelse med nye tilbud, forklarte de ansatte til E24.

Overfor Dagens Næringsliv bekreftet XXL-sjef Øivind Tidemandsen at prisjukset har funnet sted. Han sier imidlertid at det er for tidlig å si noe om hvor stor omfanget er, eller hvem som har vært involvert.