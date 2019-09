Det viser tall fra en spørreundersøkelse fra Transportøkonomisk Institutt (TØI).

– De fleste klarer seg med hjemmelading, over 90 prosent lader hovedsakelig hjemme. Arbeidsplasslading vil i fremtiden først og fremst være et poeng for dem som ikke kan lade hjemme, eventuelt har svært lang pendlingsavstand, samt dem som har de eldste bilene, sier forskningsleder Erik Figenbaum ved TØI til Dagsavisen.

I snitt lader elbileiere 4,4 ganger hjemme i uken og 1,1 ganger på jobben.

Undersøkelsen ble gjennomført i forbindelse med forskningsprosjektet ELAN (Electromobility Lab Norway).

Varfjell, Fredrik / TT NYHETSBYRÅN

Figenbaum mener det er viktig med praktisk tilrettelegging for hurtiglading, med tilgang til arealer å sette ladere på, for eksempel ved parkeringshus, kjøpesentra og kommunale anlegg som idrettslag. Han sier at fenomenet «ladetilgangsangst» er i ferd med å overta for den gamle rekkeviddeangsten.

18 prosent av elbileierne opplever ladekøer «ofte eller alltid» på lange reiser.

– Lang rekkevidde medfører at flere tar elbilen på langturer, også på de dagene med mest trafikk, og da blir ladekø og angst for dårlig ladetilgang en ny utfordring, påpeker Figenbaum.