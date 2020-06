(Bergens Tidende): Flyselskapet Norwegian opplever en internasjonal klagestorm fra privatkunder rammet av selskapets kanselleringer. Kunder fra en rekke land får ikke tilbakebetalt forhåndsbetalte flyreiser som er avlyst på grunn av koronapandemien.

Det er anslått at Norwegian skylder kunder i hele verden mellom to og fire milliarder kroner etter at så godt som all reisevirksomhet ble innstilt på grunn av covid-19.