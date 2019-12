Da SAS for et år siden la frem selskapets beste resultat i nyere tid, kom også nyheten om at de ansatte før julen 2019 skulle dele en bonus på 100 millioner kroner.

Dette ble oppfattet som et klapp på skulderen for at mange SAS-ansatte solgte ferie- og fridager og jobbet ekstra mye gjennom sommeren 2018, da dårlig planlegging førte til pilotmangel og kanselleringer.

– Det har vært flere år med fantastisk innsats fra våre ansatte for å omstille SAS. Det har ført til at man nå leverer tidenes beste resultat. Dette er en belønning for den utrolige innsatsen de har lagt ned, sa SAS-finansdirektør Torbjørn Wist til Nettavisen.

SAS-styrets vedtak om en ekstraordinær bonus ble godt tatt imot blant de ansatte.

Sammenlignes med julenisseløfter

I forrige uke skrev imidlertid Expressen at bonusen kappes til 29 millioner kroner i SAS’ fjerdekvartalsrapport. SAS-ledelsen viser blant annet til pilotstreiken og svekket resultat, og mener et mulig kutt ble tydelig forklart da bonusen ble presentert.

En rekke SAS-ansatte reagerer imidlertid kraftig.

En purser skriver til Aftenposten at det hadde vært en bedre fremgangsmåte å overraske med 29 millioner i bonus nå, enn å varsle 100 millioner i fjor.

– Det å komme i etterkant å skylde på ansattes streik avstedkommer ikke annet enn å sette ansattgrupper opp mot hverandre, skriver purseren.

Vedkommende mener vilkårene for bonusen var «et slags dårlig skjult pressmiddel».

– Litt som foreldrene sier til små barn «Hvis du er flink og snill så kommer kanskje julenissen med gaver til deg», skriver purseren.

– Brukes mot pilotene

– Det er ganske spesielt å gå ut med en bonus til alle ansatte for godt utført arbeid i 2018, for så å sette krav til inntjening i 2019 for å få denne utbetalt et år etterpå, mener Jan Levi Skogvang.

Han er leder for SAS-pilotene i Parat.

– Vi opplevde det selvsagt som et forsøk på å sette de andre arbeidstakergruppene opp mot oss. SAS visste at de skulle gjennom en vanskelig forhandlingsprosess med oss, legger han til.

«Det koker under overflaten»

– Når firmaet går så det griner kan de i det minste innfri når de lover sine ansatte en bonus, mener Sofia Rana, styremedlem i Norsk kabinforening.

Hun synes ikke vilkår og betingelser har noe i en bonus å gjøre.

– Husk at de ansatte ga fra seg ganske mye under nesten-konkursen i 2012 med lovnader om å få tilbake når alt ordnet seg, sier hun.

Et medlem i kabinforeningen forteller til Aftenposten at «det koker under overflaten, og det er nok derfor denne saken med bonusen stikker litt ekstra».

Personen ønsker ikke å stå frem med navn, og begrunner dette med at «jeg ikke vet hva slags konsekvenser dette kan ha for meg».

Sofia Rana reagerer likevel på utformingen:

– Har du hørt om andre selskaper som lover bonus med betingelser? spør hun.

– Dårlig anvendte penger

Det har i alle fall ikke Bård Kuvaas hørt om. Han er professor ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI, og forsker blant annet på bonuser.

– Den enkleste måten å bruke bonus til ansatte er overskuddsdeling definert ut fra hvor gode resultater man har. Men at man setter denne typen krav har jeg aldri hørt om, sier han.

– Tror du bonusordningen var en strategi i forkant av de tøffe tarifforhandlingene med pilotene sist vår?

– Det skal ikke jeg si noe om, men det er et problem dersom store ansattgrupper oppfatter det som strategisk for å sette grupper opp mot hverandre eller for å hindre arbeidsrettslig lovlige metoder som en lovlig streik. Hvis man betaler ut 29 millioner kroner av eiernes penger og resultatet er en utbredt opplevelse av frustrasjon og mindre lojalitet til selskapet, er det dårlig anvendte penger, sier Kuvaas.

Pilot ble blokkert etter kritikk av ledelsen

I et innlegg publisert på det interne forumet Yammer under streiken rettet en pilot kritikk mot ledelsen for at den satte ansattgrupper opp mot hverandre med vilkårene i bonusen.

I innlegget skriver piloten at han oppfattet vilkåret som om at bonusen bare skulle utbetales «dersom pilotene var snille».

Innlegget skal ha blitt fjernet og piloten ble blokkert fra forumet i tre måneder. SAS-ansatte har delt en faksimile av innlegget med Aftenposten, og fortalt om utestengelsen.

En purser skriver til Aftenposten at takhøyden i SAS generelt er god, men at Yammer er et klart unntak:

– Der blir man utestengt om man mener for sterkt eller for mye.

Pilotleder Skogvang mener det er innført en fryktkultur i selskapet.

– Oppfatningen blant de fleste er at det generelt sett er innført en fryktkultur i selskapet som sikkert setter begrensninger på hvordan den enkelte uttrykker seg, sier Skogvang.

SAS viser til streik og mener vilkår var klare

Pressesjef Knut Morten Johansen i SAS skriver i en e-post til Aftenposten at «mange medarbeidere nå er glade for at det faktisk ble utbetalinger overhode, sett i lys av de utfordringer selskapet har hatt det siste året».

Han viser til vårens pilotstreik og høstens aksjoner blant bakkeansatte i København som ekstraordinære hendelser, og at «årsresultatet ikke er tilstrekkelig for å bygge et finansielt bærekraftig SAS».

Han mener betingelsene ble tydelig beskrevet, og viser til at styret i fjor skrev følgende:

«Vi må være trygge på at vi også i 2019, som ventes å bli et utfordrende år, fortsetter å levere på våre løfter til markedet og har kontroll på våre kostnader. Gjennom dette kan engangsutbetalingen rettferdiggjøres overfor våre aksjonærer.»

Johansen er også forelagt ansattes uttalelser om frykt for konsekvenser, manglende takhøyde og ytringsfrihet, men har ikke kommentert dette.