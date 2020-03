Kombinasjonen av børsfall og oljeprisfall på samme tid er «ekstremt dramatisk» for norsk økonomi og eksportindustrien, mener Stein Lier-Hansen, leder i Norsk Industri, bransjeorganisasjonen for norske industribedrifter.

– Nå kommer det to veldig sterke anslag mot industrien samtidig, sier Lier-Hansen til NTB.

Han spår flere permitteringer. Dersom koronakrisen vedvarer, vil det bli oppsigelser og økende arbeidsledighet.

Han trekker spesielt fram industrien på Raufoss, som leverer deler til tysk bilindustri, som utsatt.

– Med det som skjer i Tyskland nå, regner jeg med at det blir mindre og mindre eksport, sier han.

Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Store norske selskaper faller i verdi på en blodrød mandag morgen og utslagene er kraftige på Oslo Børs.

Equinor faller over 17 prosent fra start. Norges største bank DNB falt nær 30 prosent ved åpning, men justerte seg få minutter senere til ned 14,7 prosent.

Norwegian var ned hele 26 prosent kort etter åpningen av Oslo Børs mandag. Men selskapet hentet seg raskt inn og handles ned 16,75 prosent etter en snau halv times børshandel.

Hovedindeksen falt ved åpningen ned 12 prosent. Etter en halv times handel hadde indeksen justert seg til ned 8,89 prosent, og etter en time til ned 7,45 prosent. Siden har det bare vært mindre endringer opp og ned.

NHOs sjeføkonom Øystein Dørum frykter at 2019 kan bli et tapt år for verdensøkonomien. – Når børsene faller, global økonomi går i stå og oljeprisen faller, er det helt utenkelig at det ikke har konsekvenser for den lille, åpne og oljeavhengige økonomien vår, sier Dørum til NTB. Han mener Norge nå rammes av «en trippel smell» på grunn av koronaviruset:

Børsfallet får effekt via pengemarkedene og kan gjøre kapital dyrere.

De omfattende nedstengningene, som i Kina og Italia, fører til redusert økonomisk aktivitet.

Oljeprisfallet rammer Norge spesielt, og kan føre til lavere leteaktivitet, færre oljeinvesteringer, reduserte inntekter til staten og et trangere statsbudsjett.

Fall også i resten av Europa

Også øvrige europeiske børser faller kraftig i formiddagstimene. Både i London og Frankfurt er nedgangen på rundt 8 prosent.

DAX-indeksen i Frankfurt var ned 7 prosent etter én times handel, mens FTSE-indeksen i London var ned 8,5 prosent.

CAC 40-indeksen i Paris var ned hele 11,5 prosent, mens Euronext 100-indeksen var 11,2 prosent ned.

Stockholmsbørsen var rundt 5,8 prosent ned, mens hovedindeksen i København var 4,5 prosent ned.

«Dramatisk fall i oljeprisen»

Det er bruddet i forhandlingene mellom Opec og Russland før helgen som har ført til det kraftige fallet i oljeprisen. På det meste var fallet i prisen på nordsjøoljen på over 30 prosent. Oljeprisfallet fører til at en allerede svak norsk krone svekkes ytterligere.

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets sier at det er et «dramatisk fall i oljeprisen» med en nedgang på 19 dollar siden fredag.

En euro koster mandag morgen 10,82 kroner.

– Det er rekordsvakt med god margin. Når oljeprisen faller så dramatisk som den gjør, er det ikke overraskende at kronen faller. Den var allerede på et lavt nivå. Da blir det ekstra spektakulært, sier Haugland.

Berit Roald / NTB scanpix

– Hva blir konsekvensene?

– Når dette kommer på toppen av det negative sjokket fra koronaviruset, gir det svakere vekstutsikter. Hvor langvarig og hvor alvorlig dette blir for økonomien, vet vi ikke.

– Men hvis oljeprisen holder seg på dette nivået, vil det ganske sikkert føre til lavere aktivitet i Nordsjøen. Det blir lavere investeringer og leteaktivitet, som vil ramme bedrifter som er knyttet til oljesektoren, sier Haugland.

Største prosentvise oljeprisfall siden 1991

Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank Norge sier at markedet venter kutt i oljeproduksjonen og betydelig fall i etterspørselen som en konsekvens av koronautbruddet.

– Årsaken til oljeprisfallet er at Opec og Russland ikke ble enig om produksjonskutt fredag. Retorikken er skjerpet og kan føre til priskrig, sier Jullum.

– Dette har skjedd ganske fort. Det er vanskelig å si hvorfor de ikke ble enige. Nå får vi se om det kraftige prisfallet fører til at de kommer til enighet i løpet av kort tid, sier han.

Oljeprisen falt fra rundt 45,5 dollar til 33,3 dollar mandag. Nyhetsbyrået Bloomberg melder at fallet er det prosentvis største siden USAs krig med Irak i 1991.

Prisen var ned mer enn 30 prosent på det meste i natt, etter at handelen startet sent søndag kveld. Et fat nordsjøolje handles nå til det laveste nivået siden februar 2016, skriver E24.

Svekket krone

Kronen er kraftig svekket mot euro, amerikanske dollar og britiske pund, skriver E24.

Mot amerikanske dollar er kronen svekket 3,27 prosent, og prisen på 1 dollar var natt til søndag 9,54 kroner. Også mot det britiske pundet svekket kronen seg merkbart på samme tid, og ett britisk pund kostet da 12,51 kroner.

Edgard Garrido / Reuters / NTB scanpix

Børsene i Tokyo og i Midtøsten faller også. Hovedindeksen i Kuwait falt mandag med 9,5 prosent, før handelen ble stanset.

I Dubai falt børsen med 9 prosent etter åpning, mens hovedindeksen i Abu Dhabi falt med 7,1 prosent.

Da børsen i Saudi-Arabia åpnet, falt kursen bratt med 9,2 prosent. Aksjekursen i det statlige oljeselskapet Aramco falt med over 10 prosent rett etter åpning.

– Uklare konsekvenser

Moody’s Investors Service, et av verdens største selskaper som vurderer kredittverdigheten, reduserte fredag vekstanslaget for verdens 20 største land i andre kvartal.

– Alle økonomiske konsekvenser vil være uklare i en tid fremover, skriver firmaet, ifølge The New York Times.