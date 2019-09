Forslaget for en utsettelse fikk det nødvendig flertallet da obligasjonseierne var samlet i regi av Nordic Trustee i Oslo mandag ettermiddag.

– Vi er glade for obligasjonseiernes avgjørelse om å endre obligasjonene. Det gir oss økt finansielt spillerom framover. Vi mener at det viser tro på vår strategi og støtter de viktige tiltakene som Norwegian gjør for å gjenoppnå lønnsomhet, sier Geir Karlsen, Norwegians konstituerte konsernsjef, i en børsmelding.

I rute med kutt

Ifølge konsernsjefen er selskapet i rute mot målet om kostnadskutt på to milliarder kroner i 2019.

Norwegian har slitt med å betale tilbake to obligasjonslån på til sammen 3,4 milliarder kroner. Deler av lånet forfaller allerede i desember.

Flyselskapet ba nylig om å få utsette forfallet av lånet med to år, i bytte mot at långiverne får sikkerhet i selskapets landingsrettigheter ved Gatwick-flyplassen i London.

Oppgang siste måned

For de to usikre obligasjonslånene, omtalt som NAS07 og NAS08, ble flertallet henholdsvis 89,8 og 99,64 prosent.

Norwegian-aksjen startet mandagen med kraftig oppgang, noe som tydet på at aksjonærene hadde tro på en løsning. Kursen svinget litt etter nyheten om långivernes aksept, men da børsten stengte ble sluttkursen 40,01 kroner. Det er 2,3 prosent høyere enn ved åpning.

Den siste uka har aksjen styrket seg 27 prosent. Det siste året har den imidlertid tapt seg nesten 74 prosent i verdi.