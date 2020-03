I tillegg til avgangene til og fra fastlands-Kina som alt er kuttet, kanselleres også selskapets avganger til Hongkong fra 5. mars.

SAS tar nå også andre grep for å redusere kostnader. På kort sikt vil redusert kapasitet også senke generelle flykostnader, som drivstoff og flyplasskostnader. Nå kuttes det også i administrasjon- og personalutgifter.

Det betyr at det ikke vil bli ansatt nytt personell med det første.

I tillegg vil planlagte prosjekter, som selskapet ikke ser på som førsteprioritet, vil bli utsatt. Det kommer frem i en pressemelding fra SAS.

Må gjøres nedskjæringer

– Dette er helt nytt. Vi har orientert børsen og er i dialog med de ansattes organisasjon.

Det sier pressesjef John Eckhoff i SAS til Aftenposten.

Han forteller at det nå gjøres nedskjæringer, men at det ikke er bestemt hvor mange som eventuelt må permitteres. Eckhoff sier at førsteprioritet er å redusere i administrative utgifter, som planlagte kampanjer. Han utelukker ikke at permitteringer og førtidspensjoneringer blir aktuelt.

Suh Myung-geon / YONHAP

På spørsmål om hvordan de ansatte i selskapet reagerer på beskjeden, svarer Eckhoff at han personlig ikke har vært i kontakt med de ansatte men at de er orienterte om situasjonen.

Selv om selskapet nå kutter i antall flyvninger, er det foreløpig kun til Hongkong og Kinas fastland alle flyvninger er kansellert. Pressekontakten forteller at SAS fortsatt har flyvninger til Nord-Italia, blant annet Milano. I Italia er tallet på smittede nå oppe i over 400.

– De passasjerene som blir rammet av nedskjæringen i antall avganger, vil bli kontaktet og hjulpet med ombooking til den mest nærliggende avgangen, sier Eckhoff.

Flyselskapene er hardt rammet

Aftenposten skrev den 27. februar om at spredningen av koronaviruset rammet luftfartsindustrien og at svært mange fly er kansellert. Det betyr også at det globale CO2-utslippet har falt kraftig de siste ukene.

Det er ikke bare SAS som har opplevd økonomisk nedgang etter utbruddet av koronaviruset. Flyselskapet Norwegian har stupt på Oslo Børs etter virusutbruddet, men har hentet seg noe inn igjen de siste dagene.

Selskaper som blant annet Singapore Airlines har kansellert avganger til Europa, USA, Australia og New Zealand langt ut i mai.

International Air Transport Assosiation estimerer at det samlede tapet for flyselskaper i 2020 kan komme oppimot 30 milliarder dollar.

Eckhoff i SAS forteller at når etterspørselen endrer seg, vil også selskapet endre sin strategi for innsparing.