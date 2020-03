Hovedindeksen på Oslo Børs steg over 2 prosent etter få minutters handel tirsdag. Det skjer etter at indeksen falt med hele 12 prosent ved åpning dagen før, melder NTB.

Klokken 11 tirsdag er hovedindeksen opp med 4 prosent.

Ved børsslutt mandag var indeksen ned 8,1 prosent.

Også oljeprisen stiger etter mandagens kollaps. Et fat nordsjøolje omsettes tirsdag morgen for om lag 37 dollar, en oppgang på rundt 8 prosent, melder Reuters. Også prisen på amerikansk lettolje stiger.

Det er aksjene til Equinor og DNB som omsettes mest.

Vurderer krisetiltak

Den norske regjeringen varslet mandag at de vurderer å sette inn økonomiske krisetiltak. Statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Jan Tore Sanner (H) holder tirsdag en pressekonferanse der de vil redegjøre for situasjonen.

– Vi vurderer nå hvilke økonomiske tiltak som kan være målrettet, og i hvilket tempo disse eventuelt skal innfases, sa Sanner.

Gjerde i DNB påpeker imidlertid at det er for tidlig å trekke et lettelsens sukk helt ennå.

– At børsene stiger litt etter en dag med så kraftige fall er ikke uvanlig, og det er nok litt for tidlig å rope «faren over» helt ennå, skriver hun.

Også i Asia stiger børsene. Både i Tokyo, Hongkong, Singapore, Sydney og Shanghai er det oppgang tirsdag.

USA tar også grep

Også USAs president Donald Trump vil diskutere økonomiske tiltak for å motvirke den økonomiske nedgangen på grunn av koronaviruset.

– Vi skal møte Republikanerne i Senatet, Mitch McConnell (Republikanernes leder i Senatet), alle, og vi skal diskutere mulige skattekutt og betydelige lettelser, sa Trump på en pressekonferanse han holdt sammen med visepresident Mike Pence.

Han sa at arbeidstakere som mottar timebetaling, blir tema på møtet med de folkevalgte.

– Vi skal også snakke om hvordan vi kan hjelpe timebetalte lønnsmottakere, slik at de ikke går glipp av en lønnsslipp, sa Trump og la til at hjelpetiltak for bedrifter blir et annet tema.