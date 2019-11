Mann utkledd som pilot ble pågrepet på vei inn i fly

Husker du Steven Spielbergs film «Catch me if you can», hvor Leonardo DiCaprio forfalsker uniformer, sjekker og ID-kort med Tom Hanks i hælene? Historien er basert på amerikaneren Frank Abagnale, som gjennomførte slike bedragerier på 1960-tallet.

Abagnale, og senere gjengitt av skuespiller DiCaprio, utga seg blant annet for å være Pan Am-pilot. På den måten fikk han mer enn 250 gratis flyturer til 26 land rundt om i verden, i tillegg til gratis hotellovernattinger, mat og drikke.

Mulig det var dette som var inspirasjonen for den 48 år gamle inderen som ifølge CNN tirsdag kveld ble arrestert i en Lufthansa-pilotuniform på Indira Gandhi internasjonale lufthavn utenfor New Delhi.

På denne måten lurte han ansatte til å la ham droppe køen i sikkerhetskontrollen og få gratis oppgraderinger om bord.

48-åringen, som ifølge The Washington Post jobbet som konsulent, ble pågrepet da han skulle stige om bord i et Airasia-fly på vei til Kolkata.

LUCY NICHOLSON/AP/NTB scanpix

Skjer for andre gang på samme flyplass på to måneder

Lufthavnpolitiet ble tipset etter at Airasia slo på tråden for å bekrefte mannens identitet.

Politiet var allerede på utkikk etter mannen, ettersom han publiserte bilder og videoer av sine reiser.

48-åringen hadde på seg et falskt Lufthansa ID-kort som han sa han hadde skaffet seg i Thailand.

– Han sa at han var en som reiste ofte med fly og at han pleide å kle seg ut som pilot for å få lett tilgang i sikkerhetskontrollen, få ekstraservice av sikkerhetsselskaper og flyselskaper og oppgraderte flyseter. Han brukte sikkerhetsslusen ment for flybesetning, forteller Sanjay Bhatia i lufthavnpolitiet til CNN.

For bare to måneder siden ble en 32-åring arrestert på samme flyplass for å ha gitt seg ut for å være en 81 år gammel mann på vei til New York.