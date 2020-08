Hurtigruten-lege ville ikke kontaminere ambulanse – fraktet passasjerer i drosje

Skipslegen fra MS Roald Amundsen ville ikke transportere mistenkte koronasmittede i ambulanse, i frykt for å kontaminere den. De to ble heller kjørt i drosje.

Roald Amundsen i koronakarantene ved kai i Tromsø. Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

NTB

Det skriver VG , som har fått innsyn i dialogen mellom Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) og hurtigruteskipets helsepersonell.

Tromsø kommune ble varslet om koronasmitte først 31. juli, men dagen før var det kontakt mellom UNN og skipslegen på MS Roald Amundsen.

Da hadde to pasienter behov for sykehusbehandling, men skipslegen avviste spørsmål om mistenkt koronasmitte, fordi de to tidligere hadde avgitt negative prøver. Et drøyt døgn og en taxitur til sykehuset senere, testet de to positivt for covid-19.

