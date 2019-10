Konkurransetilsynet etterforsker drivstoffmarkedet

Saken oppdateres.

Konkurransetilsynet har åpnet en etterforskningssak i markedet for drivstoff, skriver de i en pressemelding. Etterforskningssaken er opprettet på bakgrunn av funn i tilsynets kontinuerlige markedsovervåking i dette markedet.

– Vi skal nå undersøke om det foreligger et brudd på konkurranselovens § 10 om ulovlig samarbeid i form av fastsettelse av priser, sier Marita Skjæveland, nestleder for avdeling for bygg, industri og energi i Konkurransetilsynet.

Siden 2016 har Konkurransetilsynet ført «særskilt markedsovervåking» mot drivstoffmarkedet etter å ha fulgt nøye med gjennom flere år.

«Dette var som følge av at tilsynet, gjennom sitt arbeid, vurderte at konkurransen i dette markedet var vesentlig begrenset», heter det i pressemeldingen.

Aktører i markedet er pålagt å sende inn informasjon om priser, salgsvolum og innkjøpsvilkår to ganger årlig som følge av overvåkingen.

Pressemeldingen sier ingenting om hvilke selskaper som er under etterforskning. Skjæveland understreker at formålet med etterforskningen er å kunne avkrefte eller bekrefte en mistanke om prissamarbeid, men at etterforskningen i seg selv ikke betyr at selskaper er skyldige i lovbrudd.