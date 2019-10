Konkurransetilsynet har åpnet en etterforskningssak i markedet for drivstoff, opplyser de i en pressemelding onsdag. Etterforskningssaken er opprettet på bakgrunn av funn i tilsynets kontinuerlige markedsovervåking i dette markedet.

– Vi skal nå undersøke om det foreligger et brudd på konkurranselovens § 10 om ulovlig samarbeid i form av fastsettelse av priser, sier Marita Skjæveland, nestleder for avdeling for bygg, industri og energi i Konkurransetilsynet.

Konkurransen vesentlig begrenset

Siden 2016 har Konkurransetilsynet ført «særskilt markedsovervåking» mot drivstoffmarkedet etter å ha fulgt nøye med gjennom flere år.

«Dette var som følge av at tilsynet, gjennom sitt arbeid, vurderte at konkurransen i dette markedet var vesentlig begrenset», heter det i pressemeldingen.

Aktører i markedet er pålagt å sende inn informasjon om priser, salgsvolum og innkjøpsvilkår to ganger årlig som følge av overvåkingen.

Ifølge E24 kommer det i Konkurransetilsynets postlister frem hvem som så sent som i sommer leverte informasjon om prissetting. Dette er Circle K, Uno-X Energy, St1 Norge, Oljeleverandøren AS, Olje og Energisenteret, Certas Energy og Best Stasjon.

Forsker: – Etterforsker pumpeprisen

Dette er en ganske langvarig sak og gjelder fastsettelsen av pumpeprisen ut mot forbrukerne, forklarer professor Øystein Foros ved NHH.

– Jeg vil tro det er dette Konkurransetilsynet etterforsker. Siden 2016 har de innhentet særdeles detaljert informasjon. Gitt at de har fulgt markedet så nøye og velger å gå et skritt videre, så vil jeg tro man har sterke indisier på at noe er galt, sier han.

Han trekker linjene helt tilbake til påsken 2004 da mandagsmønsteret ble etablert. Da begynte selskapene å sette prisen opp til veiledende pris hver uke mandag formiddag. Så sank den i løpet av uken, og det var likt hos alle leverandører.

I 2008 ble torsdag en tilsvarende dag i uken, slik at prisen ble justert til veiledende to dager i uken, både mandag og torsdag.

Men i november 2017 annonserte Circle K at de ville bryte mønsteret og ha jevnere priser.

– Med en gang det ble etablert, ble Circle K prisledende, sier Foros, som har forsket på konkurransestrategier i drivstoffmarkedet.

Circle Ks varslingspraksis

Hvis Circle K ønsker å endre prisen, legger de ut en melding på sine nettsider klokken 8 på morgenen om at de vil øke prisen fra klokken 10 samme dag. Da vet de andre kjedene at prisen skal opp, forklarer Foros.

– Så nå er det ikke lenger faste dager. Nå skjer det den dagen Circle K annonserer det, og det skjer to til tre dager i uken, sier Foros.

– Gjelder dette bare enkelte geografiske områder eller er det landsdekkende?

– Dette er en landsdekkende praksis. I realiteten styres prisene i drivstoffmarkedet fra sentralt hold ned til minste detalj, sier Foros.

Circle K / Skjermbilde

Etterforsker fastsettelse av priser

Marita Skjæveland i Konkurransetilsynet vil ikke si noe om hvilke selskaper som blir etterforsket, men sier det gjelder «fastsettelse av priser».

– Det jeg kan si, er at mistanken er knyttet til fastsettelse av priser. Utover det kan jeg ikke gå konkret inn på hva som er grunnlaget for Konkurransetilsynets etterforskning.

Etterforskningen gjelder en sak på nasjonalt nivå, og fastsettelsen av priser er ikke knyttet til et spesifikt geografisk område. Utover det vil ikke Skjæveland si noe om Foros’ påstander om at det gjelder Circle Ks nye varslingspraksis.

– Av etterforskningshensyn kan jeg ikke gå inn konkret på hva etterforskningen omfatter, utover at det er en mistanke om samarbeid om fastsettelse av priser.

– Er det blitt gjennomført razzia?

– I forbindelse med etterforskningen har ikke Konkurransetilsynet gjennomført uanmeldt kontroll.

Skjæveland understreker at formålet med etterforskningen er å kunne avkrefte eller bekrefte en mistanke om prissamarbeid, men at etterforskningen i seg selv ikke betyr at selskaper er skyldige i lovbrudd.

Circle K: – Opptatt av rettferdig konkurranse

Pressetalsmann Knut Hansen i Circle K ønsker ikke å svare på hva selskapet mener om Foros' utsagn om at Circle K er prisledende. Selskapet er i kontakt med Konkurransetilsynet i forbindelse med etterforskningen.

– Drivstoffmarkedet er under etterforskning. Av respekt for Konkurransetilsynets etterforskning ønsker vi ikke å utdype hva tilsynet har etterspurt og hvilke dokumentasjon vi har levert dem. Vi gir dem full tilgang til informasjonen de etterspør, sier Hansen.

– Circle K er opptatt av rettferdig konkurranse og jobber systematisk med å opptre i tråd med alle lover og regelverk til enhver tid. Det at Konkurransetilsynet åpner en etterforskningssak, innebærer ikke at selskaper under etterforskning er skyldige i lovbrudd, legger han til.

– Har dere endret, eller kommer dere til å endre deres praksis på grunn av denne etterforskningen?

– Drivstoffmarkedet er under etterforskning, og vi avventer Konkurransetilsynets konklusjoner, svarer Hansen.