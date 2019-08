Et «plug-in» hybridskip er et hybridelektrisk fartøy med et batteri som kan lades ved å koble det til en ekstern strømkilde på land, så vel som motoren om bord.

Color Hybrid er det største fartøyet av denne typen som er blitt bygget hittil. Det er 160 meter langt og vel 27 meter bredt.

Batteripakken er på ca. 5 MWh (megawatt-time) og gir opptil 60 minutter seiling. Pakken har samme effekt som 4,7 millioner AAA batterier, men med bedre kapasitet.

Skipet kan ta opptil 2000 passasjerer og 500 biler. Det er et mannskap på 100 om bord.

Skipet er designet av Fosen Yard. Skroget er bygget ved det polske skipsverftet Crist. Videre utrustning er gjort ved Ulstein Verft i Ulsteinvik. Byggingen har tatt to år.

Kilde: Color Line