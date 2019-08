Rolls-Royce og Widerøe skal gjøre utslippsfrie fly lønnsomt

Flyselskapet Widerøe inngår samarbeid med Rolls-Royce om utvikling av utslippsfri luftfart.

Rolls-Royce-navnet er mest kjent for sine luksusbiler (som nå eies av BMW). Men det britiske konsernet med samme navn er verdens nest største produsent av flymotorer. I 2013 kjøpte det Smartmotor AS, et ingeniørfirma med utspring i NTNU i Trondheim.

Nå heter trønderbedriften Rolls-Royce Electrical Norway AS og har 40 ingeniører som for tiden samarbeider med Airbus om å utvikle en flymotor til testmodellen E-fan X.

Det finnes en lang rekke prosjekter innenfor elektrisk luftfart, men få kan vise til den finansielle og industrielle tyngden som ligger hos den europeiske flyprodusenten. EU finansierer det meste av E-fan-prosjektet.

– Verdien i et slikt samarbeid med Widerøe er at vi kan bidra med tekniske løsninger, mens våre kunder, flyselskapene, kan bidra med hva som er økonomisk forsvarlig og sosialt akseptert, sier direktør for bærekraft i Rolls-Royce, Rachael Everard.

Widerøe jakter på nye flytyper

Widerøe har en flåte dominert av aldrende Dash-8-fly fra canadiske Bombardier. Den versjonen som Widerøe bruker på kortbanenettet er nå ute av produksjon, og alternativene er omtrent ikke-eksisterende.

Tiden, og ikke minst antallet sykluser (takeoff og landing) er i ferd med å renne ut, forteller strategidirektør Andreas Aks.

– Når vi nå skal investere for fremtiden, frister det ikke å kjøpe gammel teknologi fra 1970- og 1980-tallet, sier han.

Han forteller at Widerøes rolle i samarbeidet med Rolls-Royce er å bidra til at løsningene blir kommersielt interessante.

– Vi har jobbet lenge med mange leverandører, men Rolls-Royce er kommet veldig langt. Det ser ut til at dette kan skje ganske snart, sier han.

Vil ikke komme med dato for første flyvning

Sigurd Øvrebø, daglig leder i Rolls-Royce Electrical Norway, vil imidlertid ikke tidfeste når vi får se den første, kommersielle utslippsfrie flyvningen.

– Alt vi gjør, alle ingeniørtimene vi legger ned, er steg i retning av utslippsfri luftfart. Men å sette en dato? Vi er ikke der ennå. Dette er en lang reise, sier Øvrebø.

Han sier at de tre største utfordringene for elektrisk luftfart er vekt, vekt og vekt.

– Det er viktigere å ha det riktige produktet enn det første, utslippsfrie produktet, supplerer Aks.

Får penger fra myndighetene

Et bredt politisk flertall på Stortinget ønsker at Norge skal bli pionérnasjon innenfor elektrisk luftfart. Widerøe og Rolls-Royce håper nå at norske politikere følger opp ambisjonene.

– Politikerne må forstå hvor mye dette haster. Det må tas beslutninger nå for at vi skal ha flyet om ti år, sier Silje Brandvoll, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Widerøe.

– Det finnes vel mye penger og mye oljesmurt, dårlig samvittighet her?

– Det er ingenting i veien med det, sier Øvrebø, som samtidig gir honnør til Innovasjon Norge for å være raskt ute med kapital i denne typen prosjekter.

Innovasjon Norge har allerede begynt å dele ut penger til samarbeidsprosjektet:

Widerøe AS fikk i fjor et tilskudd på 1,9 millioner kroner til et forprosjekt knyttet til nullutslipp.

Rolls-Royce i Trondheim får nå en halv million kroner til forprosjektet.

Aks sier at det ikke bare dreier seg om å kaste penger etter prosjekter, men også at politikerne må flagge sine ambisjoner og sikre at infrastrukturen vil være på plass og at avgiftsregimet vil virke fordelaktig for utslippsfri luftfart.

Norge kan bli pionérnasjon

Det er mange grunner til at Norge kan havne i bresjen for utrullingen av kommersiell, elektrisk luftfart:

Mange korte flyruter.

Fornybar, elektrisk kraftproduksjon.

Politisk vilje til å kaste mye penger etter miljøvennlige tiltak.

På de korteste rutene tar det ikke mer enn et kvarter fra du går ut av flyplassen til du er inne på neste flyplass. Flyet tilbringer omtrent halvparten av denne tiden i luften.