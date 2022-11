Tung snø førte til omfattende strømbrudd i Agder - Telenor frykter mobildekning kan forsvinne

Over 2.000 husstander i Agder var uten strøm på grunn av tung snø tirsdag kveld. Fortsatt kan det komme mye snø over 500 meters høyde, og Telenor frykter at områder skal miste mobildekning.

Slik så det ut i Birkenes tirsdag ettermiddag. Strømledningene lå nesten i bakken.

NTB-Anna Nesje

22. nov. 2022 20:37 Sist oppdatert 9 minutter siden

Størst var problemene i Iveland, der over 300 abonnenter var strømløse, og i Vennesla, der 1.680 husstander var rammet.

– Vi var forberedt på at det varslede snøværet kunne komme til å skape problemer og hadde kalt inn ekstra mannskaper. De vil jobbe utover kvelden og natta. Noen steder kan strømmen komme tilbake ved hjelp av fjernstyrt omkobling, mens andre steder er det nødvendig å utbedre feilen på selve linjene, sier pressevakt May Britt Risbruna i Agder Energi til Fædrelandsvennen.

Telenor frykter for mobildekningen som følge av strømbruddene på Sørlandet.

– Våre basestasjoner har ved strømbrudd bare batterikapasitet til to til fire timer. Jeg frykter derfor at områder på Sørlandet kan komme til å stå uten telefondekning, sa dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor til Fædrelandsvennen ved 21-tiden tirsdag.

Tirsdag kveld snødde det fremdeles noen mil inn fra kysten.

På Agder Energi Netts nettside kan du følge strømstatus i ditt område.

Pøsregn og hålke

I lavlandet har det meste av snøen gått over i regn på Sørlandet. Et gult farevarsel om flom gjelder fra tirsdag kveld langs Skagerrak-kysten fra Lindesnes til Telemark.

– Det ser ut til at det blir relativt vått de neste dagene. Regn på snø kan gi perioder med isete og hålkete føre. Det kan også bli slaps og overvann med mye snø, sier statsmeteorolog Martin Granerød til NRK.

For å få dekning må mobiltelefonene koble seg til basestasjoner som dette. De fleste har bare reservestrøm i noen timer. Arkivbilde.

På Sørlandet fører regnværet til såpeglatte veier flere steder.

I indre strøk og på deler av Østlandet kan det komme 80–100 millimeter nedbør de neste dagene.

Skiløyper

I Evje håper folk at snøen som er kommet, kan bli liggende litt. På Høgås er det nemlig kjørt opp skiløyper.

– Det er bra med snø, men bløtt under siden det har vært mildt. Så det vil nok trekke opp enkelte steder, sier løypekjører Geir Magne Feed til Fædrelandsvennen.

Brøytebilene i Agder jobbet på spreng fra mandag, da snøen begynte å falle.

De kommer til å få mer å gjøre. Fra tirsdag til onsdag ettermiddag kan det komme 10–30 centimeter snø lokalt i Agder og på deler av Østlandet, ifølge Yr. Men i Agder heves snøgrensa betraktelig, så der vil nedbøren komme som regn under omtrent 500 meter.

Snøkaos fører til flomfare

Varsom.no varsler at snøfallet i sør kan føre til flom.

Vannføringen ventes å øke i små og middels store kystnære vassdrag. Dette kan føre til lokale oversvømmelser eller erosjonsskader. Nedbøren har startet som snø, men ventes etter hvert å gå over til regn. Det kommer mye regn flere påfølgende dager, varsler nettsiden.

– Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder, lyder rådene.