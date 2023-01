Matvarer er noe av det som har steget mest i pris det siste året. Kaffekoppen har blitt nesten 30 prosent dyrere. Sukkeret på frokostgrøten har økt med 26 prosent, eplebitene med 15 prosent. Økonomi Prissammenligning Så mye mer koster disse måltidene enn i fjor

12.01.2023 10:35

Brukte du hundre kroner dagen på mat for et år siden, vil akkurat den samme maten koste deg 111,50 kroner i dag. Mens prisene generelt har økt med rundt seks prosent det siste året, har maten vår gått opp mer: I snitt har prisene økt med mer enn 11 prosent, skriver Bergens Tidende.

Men forskjellene er store. Mange matvarer har hatt en prisstigning på over 20 prosent. Vi har laget en frokost, lunsj, to middager og en kvelds for å finne ut følgende:

