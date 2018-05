De to er siktet for medvirkning til falsk forklaring til offentlig myndighet, medvirkning til dokumentforfalskning og hvitvasking, skriver Dagens Næringsliv.

Ifølge avisen mener politiet at de to siktede har hatt kjennskap til mye av den alvorlige kriminaliteten som skal ha pågått i Lime-kjeden over flere år.

– Arbeidslivskriminalitet er en stor utfordring for samfunnet og svært komplekst å etterforske. Vi tar dette på alvor, og prioriterer å etterforske denne typen saker, sier politiadvokat Andreas Lund.

Fakta: Fakta om Lime-saken * Politiet og flere offentlige etater aksjonerte høsten 2014 mot 20 butikker i Lime-kjeden i Rælingen, Oslo, Bærum, Asker, Sandefjord, Larvik og Ski. * Etterforskningen var svært ressurskrevende, og saken er blitt omtalt som Norges største menneskehandel-sak. * 13 personer er tiltalt for blant annet organisert kriminalitet og menneskehandel. Rettssaken mot dem startet i Oslo tingrett 20. januar. * Den opprinnelige tiltalen omfattet 34 brudd på straffeloven, arbeidsmiljøloven, utlendingsloven og ligningsloven. * Ti pakistanere er hentet til Norge til svært harde arbeidsvilkår. Seks Lime-ansatte skal ifølge tiltalen ha arbeidet 3.016 overtidstimer i året. Maksgrensen for overtid er 400 timer i Norge. * Hovedtiltalt er Sajjad Hussain (39) som sammen med flere familiemedlemmer og forretningspartnere er tiltalt. * Rettssaken ble avsluttet i desember 2016, men domsavsigelsen har blitt kraftig forsinket og er ikke ventet klar før til sommeren. Dette har blitt kritisert av riksadvokaten.

9. september 2014 ble Lime-kjeden raidet av politiet. I alt 13 personer ble tiltalt for omfattende menneskehandel, sosial dumping, skattesvik og andre former for økonomisk kriminalitet. Rettssaken ble avsluttet i desember 2016, kraftig forsinket, og dom er ikke ventet før nærmere sommeren.

De to siktede lederne avviser straffskyld.

– De siktede stiller seg uforstående til at de har begått kriminelle handlinger. De har i flere år samarbeidet tett med politiet for å bidra til etterforskningen av Lime-saken. Dette vil de fortsette med for å besvare spørsmål politiet måtte ha, sier Kjøpmannshusets toppsjef Ole Christian Fjeldheim i en uttalelse, ifølge DN.