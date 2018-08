Etterforsker Danske Bank for hvitvasking

Det er danske påtalemyndigheter gjennom danske Økokrim, SØIK, som har bestemt seg for å granske Danske Bank etter mistanke om hvitvasking av et større milliardbeløp hos bankens filial i Estland.

Det er E24 som først omtalte saken i Norge, de refererer både pressemeldingen fra SØIK og Berlinske, som avslørte saken i fjor.

I februar i år ble banken anklaget for blant annet å ha hjulpet personer knyttet til Russlands president Vladimir Putin og etterretningstjenesten FSB, med å hvitvaske penger. Berlingske kunne i juni i år vise at saken var større enn det myndighetene i utgangspunktet trodde. Det være snakk om mistenkelige transaksjoner på totalt mer enn 53 milliarder kroner.

Mads Claus Rasmussen / TT / NTB scanpix

Danske Bank-sjef Thomas Borgen har offentlig beklaget at banken ikke handlet tidligere for å stanse hvitvaskingen, skriver E24.

I juni sa han til nettstedet at styret hadde diskutert hvorvidt det var best om han gikk av, men at de konkluderte med at Borgens erfaring var nødvendig for å lede banken.