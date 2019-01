Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen mener det er et problem at det ikke lønner seg å få barn.

– Man må bruke større virkemidler for å få opp barneproduksjonen. Et tiltak som monner, kunne vært at man fikk en halv million i oppspart pensjon per barn man får, sier Andreassen, til Dagens Næringsliv.

– Befolkningsvekst er helt avgjørende for økonomisk vekst. Erna Solberg skjønner ikke hvor alvorlig de lave fødselstallene er, fortsetter Andreassen

Tall fra SSB viser at norske kvinner i 2017 var mindre fruktbare enn noensinne, med kun 1,62 barn per kvinne. Det gjør Solberg bekymret for bærekraften til velferdssamfunnet, og hun har tatt til orde for at det må fødes flere barn.

Andreassen, som er sjeføkonom i Eika-gruppen, legger på sin side vekt på de makroøkonomiske konsekvensene og minner om at man med et for lavt antall mennesker verken får produsert eller brukt noe som helst.

– Når jeg reiser rundt i distriktene, så tar de dette poenget med en gang. De vet at forskjellen mellom en fraflyttingsbygd og en bygd som vokser, er som natt og dag, sier makroøkonomen. Han frykter også at lave fødselstall vil gi boligprisfall og årevis med lav rente.

Andreassen mener regjeringen må ta tak i distriktene og legge til rette for familier.

– Hvis Solberg ønsker å få opp befolkningsveksten, er det enkleste å slutte å bruke flere titall milliarder på å legge offentlige bygg til hovedstaden, men heller å spre dem utover landet.