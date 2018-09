Michael Kors kjøper Versace

I en pressemelding tirsdag opplyser Michael Kors Holdings Limited at en endelig oppkjøpsavtale er undertegnet, og at prisen for oppkjøpet er 1,83 milliarder euro eller 2,12 milliarder dollar.

Versace har i flere tiår vært et av verdens ledende motehus og er kjent for sin italienske stil og glamour.

– Overdragelsen av Versace er en viktig milepæl for vår gruppe, sier styreleder og administrerende direktør i Michael Kors, John D. Idol i en pressemelding.

– Versace har i 40 år vært selve personifiseringen av italiensk mote og luksus, et testamente over merkets tidløse arv, sier Idol videre.

Motehuset Versace ble grunnlagt av designeren Gianni Versace i 1978. Da han ble skutt ned og drept på åpen gate i Miami i 1997, overtok søsteren Donatella ledelsen og driften av motehuset.