Med seg på laget har han blant annet med seg tidligere Statoil-sjef Harald Norvik. Det blir en nasjonal bank med hovedkontor i Sandnes.

– Vi er i gang allerede om tre-fire måneder. Dette er et konsept vi har stor tro på og vi mener at vi har funnet en nisje rettet mot privatmarkedet som kan være lønnsom for både kundene og banken, sier Bjørn Maaseide til Aftenbladet.