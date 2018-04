Lørdag er LO- og NHO-toppene i innspurten av forhandlingene hos riksmekleren i Grensen 3 i Oslo.

Bortsett fra en middagspause lørdag kveld, vil ikke partene forlate lokalene før stridsspørsmålene er avklart.

Fristen er lørdag klokka 24.00. Sannsynligvis vil partene mekle på overtid til langt ut på søndag morgen før det foreligger en avklaring.

Enten blir det storstreik med 35.000 LO- og YS-organiserte i streik. Eller det blir en meklingsløsning som løser striden om både forbedret Avtalefestet pensjon (AFP) og Obligatorisk Tjenestepensjon (OTP).

Presset på spesielt Skogen Lund og Gabrielsen vil øke time for time frem mot meklingsfristen. De forhandler om lønn og pensjonsvilkår på vegne av 204.000 ansatte i privat sektor.

Fører ikke meklingen frem blir det den første storstreiken på 18 år.

NHO-sjefen tjener 2-3 ganger så mye som LO-lederen

Selv har Skogen Lund og Gabrielsen lønn- og pensjonsvilkår som arbeidstagerne de forhandler for og mot, bare kan drømme om. Det gjelder særlig Skogen Lund som tjener nærmere tre ganger så mye som motparten Gabrielsen:

51 år gamle Kristin Skogen Lund tjener 3,6 millioner kroner i året. Hun er ansatt i stillingen og kan som øvrige NHO-ansatte bestemme når hun vil fratre. Høyst sannsynlig vil hun fratre stillingen som administrerende direktør i NHO før hun fyller 70 år.

50 år gamle Gabrielsen tjener 1,3 millioner kroner. På grunn av LOs aldersbestemmelser vil han kunne gjenvelges to ganger og måtte fratre senest som 62-åring. Han tjener langt mindre og får følgelig også langt lavere pensjonsutbetaling enn Skogen Lund.

Nøyaktig hva de to vil få i pensjonsutbetaling kan ingen svare på i dag. De fleste pensjonsordninger i privat sektor er innskuddsordninger. Et rimelig mål med pensjonsreformene er at pensjonistene skal få minst 60 prosent av lønnen.

Verdien kan først beregnes nøyaktig på utbetalingstidspunktet. Den kan følgelig bli både høyere og lavere enn 60 prosent avhengig blant av hvilken avkastning den enkelte oppnår på sine innskudd i pensjonsordningen.

Fakta: De ulike pensjonsordningene Innskuddspensjon. Arbeidsgiver betaler inn en viss andel av lønnen inn på en individuell pensjonskonto til den enkelte arbeider. Arbeidstakeren er ikke sikret en viss andel av lønnen i pensjon.

Arbeidsgiver betaler inn en viss andel av lønnen inn på en individuell pensjonskonto til den enkelte arbeider. Arbeidstakeren er ikke sikret en viss andel av lønnen i pensjon. Ytelsespensjon. En kollektiv ordning, der arbeidsgiveren (sammen med Folketrygden) er forpliktet til å yte en viss andel av lønnen i pensjon. Arbeidstakeren er dermed sikret for eksempel 66% av lønnen når han eller hun blir pensjonist.

En kollektiv ordning, der arbeidsgiveren (sammen med Folketrygden) er forpliktet til å yte en viss andel av lønnen i pensjon. Arbeidstakeren er dermed sikret for eksempel 66% av lønnen når han eller hun blir pensjonist. Hybridpensjon. En blanding av de to ordningene innskudds- og ytelsespensjon. Risikoen for pensjonsbetaling og -utbetaling er delt mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.

Så mye får de sannsynligvis i pensjon

Med utgangspunkt i 60 prosent av lønnen, blir regnestykket slik:

Pensjonisten Skogen Lund får en utbetaling i dagens kroneverdi på rundt 2,2 millioner kroner årlig eller 180.000 kroner måneden.

Pensjonisten Gabrielsen kan se i møte 780.000 kroner årlig og 65.000 kroner månedlig i pensjon.

Gjennomsnittlig industriarbeiderlønn i Norge var i 2017 på 545.000 kroner. Pensjonisten Ola og Kari Nordmann kan se i møte 327.000 kroner årlig eller kroner 27.250 månedlig i pensjon.

Det betyr at pensjonen til NHO-sjefen blir nær 7 ganger større enn pensjonen til en vanlig industriarbeider. LO-lederen får en pensjon som er nesten 2,5 ganger større.

Ruud, Vidar / NTB scanpix

Fakta: NHO-direktørens lønn og pensjonsavtale Årslønn : 3.647.500 kroner i 2017.

: 3.647.500 kroner i 2017. Andre ytelser: Billønn på 12.500 kroner per måned. NHO dekker aviser og relevante tidsskrifter.

Billønn på 12.500 kroner per måned. NHO dekker aviser og relevante tidsskrifter. Honorar styreverv: Sitter i revisjonskomitéen til Ericsson som honoreres med 350.000 svenske kroner årlig. Hun satt frem til mars i år i Ericsson-styret, som ble honorert med opptil én million svenske kroner årlig. Styreleder i Oslo-Filharmonien. Får 100.000 kroner årlig.

Sitter i revisjonskomitéen til Ericsson som honoreres med 350.000 svenske kroner årlig. Hun satt frem til mars i år i Ericsson-styret, som ble honorert med opptil én million svenske kroner årlig. Styreleder i Oslo-Filharmonien. Får 100.000 kroner årlig. Pensjon: Skogen Lund er som NHOs øvrige ansatte omfattet av en kollektiv innskuddsbaserte alderspensjonsordning for lønn under 12 G. I tillegg er Skogen Lund omfattet av en innskuddsbasert alderspensjonsordning over drift for lønn over 12 G. I 2017 satte NHO av 663.000 kroner i pensjonsforpliktelser til Skogen Lund.

Vidar Ruud / NTB scanpix

Fakta: LO-lederens lønns- og pensjonsavtale Årslønn : 1.306.022 kroner.

: 1.306.022 kroner. Andre ytelser: Firmabil

Firmabil Honorar styreverv: Styreleder i FAFO kr 30.000 i året. Styremedlem Sparebank 1 Østlandet, kroner 80.000 per år pluss kroner 7.500 pr møte. I 2017 utgjorde det kroner 181.900.

Styreleder i FAFO kr 30.000 i året. Styremedlem Sparebank 1 Østlandet, kroner 80.000 per år pluss kroner 7.500 pr møte. I 2017 utgjorde det kroner 181.900. Pensjon: Hybridpensjon på lik linje med ansatte i LO som ikke gir noen garantert pensjon basert på sluttlønn. Fleksibelt pensjonsuttak fra 62 år. Pensjonsalder 70 år.

Tause om egne pensjonsavtaler

Verken Gabrielsen eller Skogen Lund ønsker å kommentere egne arbeidsvilkår.

– NHO skal ikke være lønnsledende, og er det heller ikke. NHO-sjefen har betingelser som er i samsvar med en krevende jobb og det tunge ansvaret hun har, sier NHOs styreleder Arvid Moss.

– LO-lederens vilkår fastsettes av LOs sekretariat. Utover det har vi ingen kommentarer, skriver LOs informajsonssjef Jenny Ann Hammerø.

Dette må løses for å unngå streik

Det er fire hovedspørsmål partene må finne en løsning på det neste timene for å unngå streik:

Forbedret AFP: Tette hullene for å hindre at noen uforskyldt faller utenfor, for eksempel hvis bedriften går konkurs, eller man blir ufør like før man fyller 62 år. LO vil også sikre sliterne en anstendig pensjon fra 62 år.

Tette hullene for å hindre at noen uforskyldt faller utenfor, for eksempel hvis bedriften går konkurs, eller man blir ufør like før man fyller 62 år. LO vil også sikre sliterne en anstendig pensjon fra 62 år. Forbedret tjenestepensjon: LO krever pensjonsopptjening fra første krone (ikke fra 1 G /kroner 94 000 som i dag), for alle stillingsandeler og fra 13 år. I tillegg krever LO at pensjonsavtalen skal nedfelles i tariffavtaler og kunne endres med streikerett. NHO sier dobbelt nei: De avviser å avtalefeste pensjonsrettigheter av prinsippielle årsaker. Arbeidsgiverne avviser også opptjening fra første krone fordi det vil påføre bedriftene milliardutgifter.

LO krever pensjonsopptjening fra første krone (ikke fra 1 G /kroner 94 000 som i dag), for alle stillingsandeler og fra 13 år. I tillegg krever LO at pensjonsavtalen skal nedfelles i tariffavtaler og kunne endres med streikerett. NHO sier dobbelt nei: De avviser å avtalefeste pensjonsrettigheter av prinsippielle årsaker. Arbeidsgiverne avviser også opptjening fra første krone fordi det vil påføre bedriftene milliardutgifter. Reise, kost og losji : LO krever at arbeidsgivere ikke skal kunne velte utgifter til reise, kost og losji for arbeidstagere som sendes på oppdrag, over på den enkelte arbeidstager.

: LO krever at arbeidsgivere ikke skal kunne velte utgifter til reise, kost og losji for arbeidstagere som sendes på oppdrag, over på den enkelte arbeidstager. Lønnstillegg: LO krever økt kjøpekraft. NHO vil styrke konkurransevnen, som i praksis vil si lønnstillegg under 2,7 prosent som er konkurrentenes nivå.

Kun riksmekler uttaler seg

Akkurat i år ser det ut til at selve lønnsoppgjøret blir den enkleste delen av tariffoppgjøret. Allerede før det er gitt en eneste krone i tillegg, sikrer nemlig overheng og forventet lokal lønnsglidning økt reallønn i 2018.

AFP og særlig spørsmålet om avtalefesting av tjenestepensjon ser ut til å bli den vanskeligste nøtten å knekke, og spørsmålet som kan utløse storstreik.

Riksmekler Nils Dalseide har varslet en stemningsrapport til offentligheten klokken 19.00, 21.00 og 23.00 lørdag. Partene har fått munnkurv under meklingen.

Fredag ettermiddag rapporteres det likevel om «god stemning» i meklingslokalene. Man begynner gjerne med de letteste utfordringene, og jobber seg innover mot de viktigste og vanskeligste stridsspørsmålene. Og da vil gjerne stemningen snu raskt.

Så langt har særlig AFP vært diskutert. Her er begge parter interessert i justere ordningen for å tette hull og urimelig anslag. Samtidig jobber ledelsen i Fellesforbundet og Norsk Industri sammen for å finne løsning på problemene knyttet til betaling for reise, kost og losji.

Lønnstillegg har så langt knapt vært berørt, og vil heller etter alt å dømme ikke kunne velte oppgjøret.

Men svaret får vi først en gang ut på søndag morgen.