I morgen kommer boligpristall for august. Ekspertene spår at fallet fortsetter, men tror ikke at det blir noe krakk.

– Forventningen for august er nesten alltid vekst, men denne gangen er jeg ikke sikker på at det blir slik, sier Ola Grytten, professor i økonomi ved NHH.

Han tror vi vil få det han kaller trøblete boligpriser denne høsten. Det er mer som peker ned enn opp, mener professoren. Han vil likevel ikke kalle det bekymringsfullt.

– Foreløpig tror jeg vi unngår et stort krakk, og det er bra. Det beste som kan skje nå er at prisene justerer seg gradvis ned. Spesielt rundt Oslo.

Ingen Einstein

Her får han følge av blant andre Bjørn-Erik Øye, partner og boliganalytiker i Prognosesenteret. At boligprisene har falt i Oslo er en naturlig reaksjon på en eksepsjonell prisvekst de siste årene, sier Øye.

– Man trenger ikke være noen Einstein for å se at dette måtte komme. Prisfallet i Oslo er utløst av den nye boliglånsforskriften, noe som har gitt en sunn korreksjon på den enorme veksten, sier Øye.

Han tror august vil bli dårligere enn normalt. Han vil likevel ikke bli overrasket om det vil ligge på plussiden.

– Men det er umulig å spå sikkert. Pluss minus null, antar han.

En viss nervøsitet

– Alle fundamentale forhold, tilsier en fortsatt vekst i boligprisene på litt sikt. En viss grad av nervøsitet har slått inn i boligmarkedet, men renten er fortsatt lav, sysselsettingen høy og behovet for bolig fortsatt til stede, påpeker Øye.

Prisfallet i boligmarkedet er først og fremst et oslofenomen, sier Kjetil Olsen, sjeføkonom i Nordea. Han forventer at tallene som blir lagt frem tirsdag vil vise fall i prisene i Oslo også for august – og at det vil falle ytterligere utover høsten.

En tid er forbi

– Vi har en forventning om at Osloprisene vil gå ned med 10–15 prosent totalt fra toppen, sier Olsen.

I likhet med andre i bransjen er ikke dette noe som gjør ham bekymret.

– Vi er veldig trygge på at dette ikke utvikler seg til et ille scenario. Prisene var noe høyere enn de burde være så dette vi ser nå er en sunn korreksjon i et litt oppblåst Oslomarked. Vi er optimistiske på norsk økonomis vegne og på boligmarkedet på litt sikt. Men den type gevinster man har hatt i boligmarkedet de siste årene, den tid må vi regne med er forbi.

Faller mer utover høsten

Hos Privatmegleren er de positivt avventende når bransjeforeningen Eiendom Norge legger frem augusttallene tirsdag.

– Normalt er august en måned med stor prisstigning. I år tror vi imidlertid at vi vil se en nærmere utflating, men kanskje med en svak positiv utvikling, sier administrerende direktør i Privatmegleren Grethe Wittenberg Meier.

Utover høsten forventer hun videre fall i prisene.

– Syklusen i boligmarkedet er slik at det alltid er fall i prisene frem mot jul og så stigning igjen fra januar.

Hun mener det er i ferd med å skapes en psykologi som gjør at folk blir mer avventende og kritiske, noe som også er med på å dra ned prisene. Hun er usikker på hvor stort prisfallet blir, men har hun tro på en positiv utvikling igjen til våren. Hun er ikke redd for et krakk.

Veksten vender tilbake

Meier legger til at markedet er veldig differensiert, og at det først og fremst er leiligheter som faller i pris nå.

– Ting er helt på plass igjen når vi kommer til nyttår. Da er veksten tilbake, spår hun.