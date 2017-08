Aksjeinvesteringene ga i kvartalet en avkastning på 3,4 prosent, mens avkastningen på de omsettelige rentepapirene var 1,1 prosent.

Investeringer i unotert eiendom fikk en avkastning på 2,1 prosent.

Kvartalsrapporten ble lagt frem tirsdag formiddag.

I andre kvartal var den samlede avkastningen 0,3 prosentpoeng høyere enn referanseindeksens avkastning. Det betyr at fondets forvaltere og metodikk gjorde det bedre enn gjennomsnittet av konkurrentene i finansmarkedet.

– Særlig aksjemarkedene har levert svært godt hittil i år, og fondets avkastning har vært 6,5 prosent i årets to første kvartaler. Det tilsvarer en avkastning på 499 milliarder kroner, sier fondets nestleder Trond Grande.

Histiorisk godt

Størrelsen teller. Grande trekker en historiske linje for aksjeavkastningen i første halvår.

– Det er det beste halvårsresultatet målt i kroner i fondets historie. Vi kan ikke forvente en slik avkastning fremover. Den rekordstore kroneavkastningen skyldes først og fremst at fondet er blitt så stort, sier han.

I andre kvartal tok Finansdepartementet 16 milliarder kroner ut av fondet. Men det betyr ikke at fondet skrumper. Avkastningen i verdens finansmarkeder er mye høyere, og sørger for at fondet legger på seg til tross for uttaket.

Sterkere krone

Kronekursen styrket seg mot hovedvalutaene i løpet av kvartalet. Dette bidro til å redusere fondets verdi med 32 milliarder kroner. Hver investerte dollar eller euro blir regnet om til færre kroner pr. konene er blitt sterkere. Men dette har ikke noe å si for fondets internasjonale kjøpekraft.

Fondet var totalt 8.020 milliarder kroner pr. 30. juni. Dette er rundt 1,5 millioner kroner pr. innbygger i Norge.

Knapt to tredjedeler var investert i aksjer, knapt én tredjedel i rentepapirer og 2,5 prosent i unotert eiendom.