Fikk overraskende julebonus. Nå vil arbeidsgiver ha pengene tilbake.

5000 kroner i bonus til alle, sa Postens konsernsjef Tone Wille før jul. Etter pengene var på konto, krever en Bring-bedrift pengene tilbake.

Verneombud Corinna van der Heide Foto: Dan P. Neegaard

30. jan. 2021 17:08 Sist oppdatert nå nettopp

Bakgrunnen for bonusen var den enorme ekstrainnsatsen de måtte ta på seg da folk sluttet å gå fysisk på butikken på grunn av pandemien. Posten Norge har opplevd en eksplosiv vekst i antall pakker å håndtere.

– Jeg er glad for å kunne tilby en ekstraordinær påskjønnelse i dette spesielle året. De ansatte har gjort en formidabel innsats, sa konsernsjef Tone Wille til Fagbladet i starten av desember.

Bonusen skulle gjelde alle ansatte i Posten Norge AS, bestående av merkevarene Posten og Bring, som ikke allerede hadde fått lederbonus.

– Nedstengningen i mars førte til store endringer for de ansatte. De har levert en formidabel innsats, sa pressesjef i Posten Norge, Kenneth Tjønndal Pettersen til NRK.

I mediene sirkulerte det gladsaker om ansatte som fikk sin første bonus i karrieren.

Det er staten som eier aksjeselskapet Posten Norge. Selskapet startet Bring i 2008 og deres oppgave er rettet mot bedriftsmarkedet i hele Norden. Bring har flere underselskaper. Et av dem er Bring Frigo Warehouse, tre kjølelagre med 24 ansatte.

Pengene på konto før jul

Den 12. desember tikket pengene inn på konto for de ansatte på kjølelageret. Gleden ble kortvarig.

Denne delen av Bring var ikke omfattet av bonusen, forklarte daglig leder. Bonusen som de hadde fått, var egentlig ikke deres og måtte betales tilbake. Senere kom han rundt med en kontrakt hvor de ansatte ble bedt om å signere.

Motsetter de ansatte seg kravet, opplyses det i kontrakten om at man kan få «rettslige innkreving», ifølge kontrakten arbeidsgiveren prøvde å få de ansatte til å skrive under på.

Aftenposten har fått tilgang til kontrakten de ansatte ble fremlagt.

– Ble kommunisert

Ifølge daglig leder Ingvard Risholm i Bring Frigo Warehouse ble de ansatte informert om at de ikke var en del av bonusordningen før lønnsutbetalingen i desember.

– Jeg sa det til lagersjefene og ba dem informere de ansatte. Jeg hadde ikke noe allmøte eller sendte ut et brev, men min opplevelse var at de ansatte hadde fått det med seg, sier Risholm.

Han forklarer det med at Bring Frigo Warehouse er eid av en svensk del av Bring-systemet, Bring frigo AB. De fikk ikke bonus i Sverige, og dermed skulle ikke de ansatte på kjølelageret heller få bonusen. Risholm sier derfor at det var en menneskelig glipp fra Posten-systemet sentralt som gjorde at de 24 ansatte på fryselagrene fikk utbetalt bonusen.

De har nå valgt å gi de ansatte muligheten til å betale tilbake 80 prosent av utbetalingen over flere måneder i valgfrie intervaller.

– Jeg skjønner frustrasjon. Det er ikke vanlig å få en bonus i vår bransje, sier Risholm.

– Vi fikk ikke beskjed

Aftenposten har snakket med flere ansatte i bedriften. De sier de ikke fikk beskjed om dette før etter pengene var på konto.

– Vi så bare det som konsernsjefen sa. Vi var kjempeglade for å få bonusen, sier verneombud på lageret, Corinna auf der Heide.

– Alle var glade for å få inn pengene: Vi så nøye på det konsernsjefen sa. Det gjaldt alle, sa hun. Vi er Bring-ansatte. Så dette var vi veldig glade for.

Konsernsjefen er blitt forklart saken, men har ikke anledning til å kommentere, opplyser pressesjef Kenneth Tjønndal Pettersen til Aftenposten.

Ifølge Frifagbevegelsen er Posten-sjefen blant Norges best betalte statlige toppsjefer. årslønnen for de ansatte på fryselageret ligger på mellom 400.000 og 450 000.