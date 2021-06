Flere store nettsteder ble rammet av konfigurasjonsfeil hos underleverandør

Amazon, New York Times, CNN og en rekke andre medienettsteder var nede tirsdag ettermiddag. Problemet ble raskt løst, men viser hvor sårbare store selskaper er.

New York Times var blant medieselskapene som hadde problemer med nettsidene sine tirsdag. Foto: Mark Lennihan, AP / NTB

NTB-AP-TT

8. juni 2021 13:14 Sist oppdatert 37 minutter siden

Feilen ble oppdaget litt før klokken 12 norsk tid tirsdag, og problemet var løst en times tid senere. Årsaken var en feil med en såkalt tjenestekonfigurasjon hos Fastly, opplyser selskapet.

Fastly leverer infrastruktur til nettsider over hele verden. De hjelper kunder med å lagre, eller «cache», innhold på servere rundt omkring i verden for at nettsider skal kunne lastes inn raskere.

En rekke selskaper rammet

BBC, Bloomberg, The Guardian, Reddit, HBO Max og Spotify var blant dem som ble rammet. Problemene så i stor grad ut til å ramme medienettsteder, men nettsiden til britiske myndigheter gov.uk og Det hvite hus i USA var også nede.

Her i Norge hadde VG, E24 og Aftenposten problemer med visning av artikler. De svenske Schibsted-avisene Aftonbladet og Svenska Dagbladet var også rammet.

I Danmark var blant annet TV 2s hjemmeside nede.

Fall på børsen

En rekke store aksjer falt på amerikanske børser i minuttene etter de første feilmeldingene. For en måned siden førte et cyberangrep til at operatøren måtte stanse all aktivitet ved den største oljeledningen i USA.

Det er så langt ingenting som tyder på at problemene tirsdag var forårsaket av et angrep.

Fastly-aksjen falt også med 4 prosent på Wall Street før den snudde.

Avhengige

Mange store virksomheter er avhengige av såkalte CDN-tjenester, som står for «Content Delivery Network» eller innholdsleveringsnettverk. Det San Francisco-baserte selskapet Fastly er blant verdens største innen CDN.

Problemene viser hvor avhengige mange har blitt av et fåtall IT-selskaper som tar seg av internettets infrastruktur, som Amazons skytjeneste AWS, i motsetning til en mer desentralisert modell.

– Til og med de største og mest sofistikerte selskapene opplever at nettsiden er nede. Men de kan også hente seg inn igjen ganske raskt, sier Doug Madory, som er ekspert på infrastruktur på internett ved selskapet Kentik, til nyhetsbyrået AP.