Styrtrike Kuwait står overfor gjeldskrise

Kuwait, ett av verdens rikeste land, styrer mot et statlig underskudd på 40 prosent i år, og statsmakten kan snart ikke betale lønn til sine ansatte.

Kuwait risikerer å havne i en gjeldskrise og det er flere tegn som tyder på at det styrtrike landet har store økonomiske problemer. Foto: AP Photo, File/NTB

NTB

Nå nettopp

Kuwait er regnet som ett av verdens rikeste land, noe som tydelig viste seg da en månedslang koronanedstengning ble opphevet nylig. Mens innbyggere i andre land som har vært stengt ned flokker til matbutikkene, var det lange køer utenfor eksklusive smykkebutikker da Kuwait åpnet igjen.

Landet er for første gang blitt nedgradert av kredittvurderingsbyrået Moody, og finansministeren sier landet snart ikke kan betale lønn til de mange offentlig ansatte. Nasjonalbanken varsler at landet styrer mot et underskudd på 40 prosent.

Mens andre oljerike land i regionen har nedjustert budsjettene etter fallende oljepris, har Kuwait kjørt på som før. For at budsjettet skal gå opp må oljeprisen være over 86 dollar fatet. Nå ligger den på like over 40 dollar.

Til tross for de økonomiske problemene, kommer ikke Kuwait til å søke internasjonal nødhjelp for å komme seg ut av krisen, spår analytikere. Landet har et massivt oljefond, men er ventet å låne opp mot 65 milliarder dollar for å betale ned statsgjelda.

Nasjonalforsamlingen skal ta stilling til det gigantiske lånet og andre økonomiske kriseplaner etter valget 5. desember. Dagens økonomiske problemer er bare starten, advarer eksperter.

– Vi kan ha det gøy i 10, 20 år til, men hva kommer etter det? Hva vil skje med våre sønner og barnebarn? spør budsjettekspert Barrak Algharabally ved Kuwaits universitet.