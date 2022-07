Pilotleder i SAS: De første tomme SAS-flyene henter hjem strandede reisende i dag

De første flyene som skal frakte hjem strandede reisende, tar av fredag, opplyser de norske SAS-flygernes leder Roger Klokset.

De første flyene som skal hente hjem strandende reisende, tar av fredag.

NTB-Amalie Vadla og Oda Ertesvåg

18 minutter siden

– De flyr tomme fly ned for å hente passasjerer på destinasjoner der det er vanskelig å finne alternativ transport hjem, sier Klokset til NTB.

Han sier at det hovedsakelig dreier seg om fly til ulike destinasjoner i Hellas. Ni av flyene skal frakte passasjerer til Norge, hvorav de fleste lander på Oslo lufthavn.

– Lørdag vil det nok gå enda flere flygninger, sier Klokset.

SAS meldte først at de ville fly 18 flygninger fredag for å hente strandede skandinaver og rundt 80 flygninger i helgen. Men ved 13-tiden fredag opplyste pressesjef Tonje Bjerve Sund i SAS til NTB at det korrekte angående unntak for charter, er at det gis dag for dag, og at flygningene i helgen avventer godkjennelse fra fagforeningene.

Mandag gikk 900 SAS-piloter i Norge, Sverige og Danmark ut i streik etter brudd i forhandlingene med selskapets ledelse. Partene er uenige om ansettelsesforholdene etter at SAS opprettet to nye bemanningsselskaper i kjølvannet av pandemien.

Torsdag sa SAS-pilotene at de var villige til å fly tomme fly til steder hvor reisende har vanskeligheter for å komme seg hjem med andre transportmidler.

Fredag var det fremdeles ikke noe kontakt mellom partene. Siden streiken startet mandag, har 752 flygninger til og fra Norge blitt kansellert.