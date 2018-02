Gigantfeltet Johan Sverdrup vil tjene vel 9 millioner kroner i timen – med dagens oljepris.

Da oljekrisen feide inn over norsk sokkel for tre år siden, fryktet mange at gigantfeltet Johan Sverdrup skulle bli ulønnsomt. Statoil har snudd det til en pengemaskin.

– Dette er et fantastisk felt, sier Margareth Øvrum, direktør for prosjekter og teknologi i Statoil. Denne uken var det tilløp til begeistring da Statoil-ledelsen la frem resultatene av kostnadskuttene for blaserte finansanalytikere i London. I 2015 godkjente Stortinget utbyggingen av første byggetrinn på 124,6 milliarder. På kapitalmarkedsdagen i London sist uke slapp Statoil nyheten om at prisen blir 88 milliarder, en kostnadsreduksjon på 30 prosent.