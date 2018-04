I 25 kommuner ble det solgt hytter for 10 milliarder

Hytter er «big business» i Norge. I fjor ble det satt i gang bygging av 7.500 hytter, mens 13.700 ble omsatt i fritt salg, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB) i en artikkel.

Det er i innlandskommunene det er flest hytter, og kommunene her topper også statistikken over antall salg. Trysil topper statistikken med 388 salg i fjor, foran Ringsaker i Hedmark og Hol i Buskerud.

Disse tre kommunene topper også statistikken over antall hytter, men med Ringsaker på topp foran Trysil. Ringsaker har 7.108 hytter. Hytteområdet Sjusjøen ligger i Ringsaker, mens Hol kommune har Geilo som et stort hyttested.

I alt er det 431.000 hytter i Norge.

Hyttesalg rundt 30 milliarder

SSB skriver at 25 kommuner hadde over 100 hyttesalg i fjor. Her ble det omsatt 4.200 hytter til en samlet kjøpesum på 9,9 milliarder kroner.

Dette gir en gjennomsnittspris på knapt 2,4 millioner kroner. Hvis denne kjøpesummen er representativ for hele hyttemarkedet, var den samlede omsetningen av hytter drøyt 30 milliarder kroner i fjor.

Fylkene Buskerud, Oppland, Hedmark og Telemark topper salgsstatistikken – i denne rekkefølgen. 43 prosent av alle hyttesalgene i fjor skjedde i ett av disse fire fylkene.

Kort vei til naboen

Alle som synes det er tett mellom hyttene i de norske fjellkommunene, bør ta seg en tur til øykommunen Hvaler i Østfold. Denne kommunen ligger suverent på topp i tetthet med 48 hytter pr. kvadratkilometer.

Deretter følger Frogn og Færder med 34 og 33 hytter pr. kvadratkilometer. Færder kommune ble dannet fra årsskiftet da Tjøme og Nøtterøy slo seg sammen.

I 27 kommuner er det flere hytter enn bosatte i kommunen. Her topper tre små kommuner i Agder-fylkene. I Bykle er det 2,6 hytter pr. bosatt i kommunene.

I kommunene Åseral og Sirdal er det henholdsvis 2,2 og 2,1 hytter pr. bosatt.