I forbindelse med utvidelsen av Norges hovedflyplass i år har det også blitt plass til en stor og flott kantine for alle de 17.000 ansatte som har sin daglige jobb på lufthavnen. De ansatte har lenge ønsket seg et felles spisetilbud, og stor var jubelen derfor da en flunkende ny kantine kunne innvies den 1. september.

Erfaringene etterpå har vært litt av en buklanding: Etter bare to ukers drift truer driverne av kantinen med å melde kunder til politiet. Årsak: Små mange har bare forsynt seg med mat uten å betale at selskapet Tre Stuer har måttet si stopp.

– Det er en kantine som er etablert for at de som jobber på flyplassen skal ha mulighet til å kjøpe seg mat et annet sted enn på restaurantene som er åpne for publikum, opplyser kommunikasjonssjef Kristian Løksa i Avinor.

LES OGSÅ: I flere storbyer har folk fått nok. Lokalbefolkningen ber turistene ryke og reise.

Det viste seg raskt at enkelte ansatte utnyttet ordningen med matbuffet til å ikke betale for maten. Ifølge intranettet på flyplassen har dette skjedd:

«Det har ved flere stikkprøvekontroller dessverre vært avdekket tyveri, det vil si at ansatte unnlater å betale for seg», skriver lufthavnen der.

Kommunikasjonssjefen vil ikke si noe om hvor omfattende tyveriene har vært, men ifølge flyplassens nettside er det blitt nødvendig å gjennomføre flere stikkontroller og desuten stenge en av dørene inn til kantinen, som har vært brukt som utgangsdør.

Truer med inndragning av ID-kort

For å understreke alvoret i situasjonen la Oslo Lufthavn denne uken ut en advarsel til alle ansatte på det interne nettet, der flyplassens ansvarlige gjør det klart at ethvert tilfelle av manglende betaling vil bli ansett som tyveri - og meldt til politiet.

Ikke bare det, advares ansatte om:

«Politianmeldelse vil i ytterste konsekvens medføre inndragelse av ditt ID-kort til Oslo lufthavn», heter det i meldingen.

LES OGSÅ: Forsinket passasjer brukte feil ord i klagesak, ble nektet erstatning av Norwegian

I praksis innebærer det at ansatte, som i dag trenger flyplassens ID-kort for å få gjort jobben, ikke vil kunne jobbe ved flyplassen.

– Det er strenge krav til hvem som får lov til å ha et adgangskort til sikkerhetsområdene på en flyplass, hvor man blant annet må passere en bakgrunnssjekk hos Luftfartstilsynet. Bakgrunnssjekken baserer seg på tillit. En anmeldelse eller eventuell dom eller forelegg, vil påvirke arbeidsgivers og tilsynet tillit til personen og dermed hvorvidt en person får beholde adgangskortet, uttaler Løksa i en epost til Aftenposten.

LES OGSÅ: Gode nyheter til nordmenn som skal på ferie. Nå blir det merkbart billigere å shoppe i disse to landene.

Løksa sier at det driveren av kantina, ikke Avinor, som bestemmer om og når noen skal politianmeldes.

– Vi skulle selvfølgelig gjerne sluppet å måtte påpeke at man må betale for seg, men det har vist seg nødvendig med en liten påminnelse etter noen stikkprøver. Akkurat som alle andre restauranter, får man ikke spise her uten å betale for seg, sier Løksa.

Også Maciek Musial, daglig leder i driverselskapet Tre Stuer, beklager tyveriene og mener det er trist at noen få skal ødelegge opplevelsen med en kantine som andre ansatte har uttrykt begeistring over å få.