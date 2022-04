Olav Thon går av som konsernsjef

98 år gamle Olav Thon bekrefter til VG at han går av som konsernsjef i Olav Thon Gruppen.

Om to måneder fyller Olav Thon 99 år. I dag går han av som konsernsjef for Olav Thon Gruppen. Dette bildet er tatt i januar 2020.

29. apr. 2022 10:02 Sist oppdatert 10 minutter siden

– Det jo på tide kanskje å slippe til yngre krefter, sier 98-åringen til VG.

Han har sittet i sjefsstolen for selskapet sitt siden 1942, og vært styreleder i over 70 år. 98-åringen er en av landets rikeste personer, og fyller 99 år om kun to måneder.

Thon sier til VG at han går av først og fremsi fordi han «ikke er så rask til bens som i gamle dager».

– Hodet virker aldeles utmerket, sier Thon.

Han sier videre at han syns det er vemodig å av. Han går nå over i en rolle som arbeidende styreformann i selskapet.

Dette blir erstatteren

Til Nettavisen sier 98-åringen at kanskje «tiden var moden for å gå over til arbeidende styreformann». I et brev til de ansatte opplyses det at den nye konsernsjefen blir Kjetil Nilsen, som har jobbet tett med Thon i mange år.

I brevet til de ansatte sier han at avgangen ikke vil føre til noen «radikale forandringer» for driften i selskapet.

I slutten av 2020 fortalte Thon i et intervju at han slet med slitasjegikt.

– Jeg vil jo forferdelig gjerne ha vært i en sånn form at jeg i alle fall kunne gå en mil eller to. Men jeg må si som professor og filosof Arne Næss; at det går fint til du er 95, men så begynner det å røyne på, sa Thon til Dagens Næringsliv.

95 kjøpesentere og 12.000 hotellrom

Konsernet eier og driver totalt 84 kjøpesentre i Norge. De har i tillegg 11 sentere i Sverige.

I 2021 omsatte disse for 72 milliarder kroner.

Selskapet ansvaret for over 3.200 årsverk, fordelt på datterselskapene Thon Eiendom og Thon Hotels.

Hotellkjeden har over 10.450 hotellrom i Norge. De tilbyr også rundt 1.600 rom i Brussel, skriver selskapet på sine egne nettsider.

Alt er eid av Olav Thon stiftelsen, som ble stiftet i 2013.