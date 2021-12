Forsyningskrisen: McDonald’s i Japan har ikke nok pommes frites

I Japan må sultne fastfood-kunder spise burgeren med mindre potetporsjoner enn vanlig. Årsaken: sprengt kapasitet på containerskipene.

McDonald’s har hatt problemer med å skaffe nok pommes frites også tidligere. I 2014 skyldtes det en konflikt med arbeidstagere ved havnene på den amerikanske vestkysten. Bildet er fra en av kjedens restauranter i Japan.

22. des. 2021

Frem til 30. desember er det bare mulig å kjøpe en liten porsjon med pommes frites hos McDonald’s i Japan.

Fastfood-kjeden sier til BBC at de vanligvis importerer poteter fra havner nær Vancouver i Canada. Skipene er nå forsinket på grunn av flomskader og pandemiens konsekvenser for fraktkapasiteten.

Trafikkork

«Verden står nå i en logistisk trafikkork uten like. Varer kommer sterkt forsinket frem dit de skal. Om de når frem i det hele tatt.» Det skrev kommentator i E24 Sindre Heyerdal i slutten av oktober.

For McDonald’s i Japan er ikke de eneste som har hatt forsinkede leveranser.

Før halloween var det tomt for flere smågodtfavoritter i butikkhyllene. Norgesgruppen forklarte det blant annet med at etterspørselen har økt, men de sa at det også skyldtes transportutfordringer.

Også Ikea har slitt med varemangel. Sprengt kapasitet hos fraktselskapene og økte fraktkostnader har gjort at varehusets hyller er mindre full enn vanlig. De frykter at utfordringene vil vare til august neste år.

Utenfor Norge er forsyningskrisen også en realitet.

Demonstrasjoner i Tokyo i 2014.

Hvorfor skjer dette?

Da pandemien brøt ut, var det mange som passet ekstra godt på lommeboken. Etterspørselen gikk ned. Så gikk den plutselig opp. Hverken fabrikkene, skipene eller havnene var forberedt, viser økonomiske analyser som Bloomberg Economics har utarbeidet. De peker på flere årsaker til varemangelen som nå preger flere bedrifter.

Overbelastet transportnettverk.

Mangel på arbeidskapasitet.

Fabrikker og produsenter som har nedskalert produksjonen.

De skriver at det fortsatt er et stort spørsmålstegn knyttet til hvordan og når disse utfordringene vil løses.

– For at forsyningskjeden skal ta seg opp igjen, vil det kreves et visst hell for å unngå nye værkatastrofer og covid-19-utbrudd, sier Simon Heany, ansvarlig for containerundersøkelser ved forsknings- og konsulentbyrået Drewry i London, til Bloomberg Economics.

– Dessuten må man regne med tid og investeringer for å øke logistikkapasiteten, legger hun til.

Pommes Frites på en McDonald’s-restaurant i Tokyo i 2014.

Kan gi dyrere varer

Høyere fraktpriser kan også gjøre at forbrukerne må betale mer for varene.

Prisen på å frakte containere til sjøs er blitt mangedoblet i løpet av pandemien. Den prisøkningen er det til syvende og sist forbrukerne som i stor grad må ta.

Blant varene som er blitt dyrere på grunn av dette, er elektronikk, leker og andre forbruksvarer.

– De store pakkene under juletreet, som Hot Wheels-garasje og Barbie-hus, er blitt dyrere, sier daglig leder i leketøyskjeden Lekia, Espen Sandberg til E24.

Kan vare lenge

Flere fraktselskaper sier de forbereder seg på at utfordringene kan vare i flere måneder, kanskje år. Det skriver den britiske avisen The Guardian.

Med spredningen av omikronvariantene har det oppstått nye flaskehalser. Et smitteutbrudd i Zhejiang i Kina, der en av verdens største containerhavner ligger, har satt flere titusen mennesker i karantene.

Dette og eventuelt fremtidige smitteutbrudd kan føre litt store forsinkelser i flere leveranser, ifølge en analyse gjort av avisen.

Pommes frites blir det likevel i Japan. Men skal du ha medium eller stor størrelse, må du vente til 2022.