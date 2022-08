Tinder omsetter for mer enn både Elkjøp og Vy. Nå sliter de med å nå flere unge.

De eldre strømmer til Tinder. Nå mister appen grepet om de unge.

Verdens største datingapp må ta grep for å nå nye brukere. De erkjenner at de sliter. Nylig gikk deres norsk-nederlandske toppsjef av.

Tinder ble raskt verdens mest populære datingapp. Når får den konkurranse.

21. aug. 2022 21:16 Sist oppdatert nå nettopp

Tinder sliter med å nå nye unge brukere. Det skriver Financial Times.

Datingappen ble lansert i 2012. Den ble raskt verdens mest populære tjeneste for single på jakt etter kjærligheten. For første gang strømmet unge, ned til 18 år, for alvor til en nettbasert datingtjeneste.

Når ikke nivået fra før korona

Fremdeles er Tinder størst blant alle datingappene. Men ikke alt er rosenrødt for Tinder og deres eiere Match Group.

– Antall nye brukere har ikke nådd nivået fra før pandemien, sier Gary Swidler til Financial Times.

Han er finansdirektør i Match Group.

– Å få nye brukere er fremdeles en utfordring, erkjenner Swidler.

Nå varsler han innovasjon og nye tjenester i appen.

I 2021 sank antall Tinder-nedlastinger fem prosent til 70,7 millioner, ifølge Financial Times. Samtidig vokste konkurrenten Bumble med 20 prosent til 21,1 millioner nedlastinger.

Tar betalt fra brukerne

Generasjon Z, de født etter 1997, foretrekker i større grad andre tjenester, skriver Financial Times.

Match Group eier også en rekke andre datingtjenester som Plenty of Fish og Match.com.

Å registrere seg på Tinder er gratis. Men da får du ikke tilgang til alle mulighetene i appen. For å sveipe ubegrenset med et såkalt Tinder Gold-medlemskap, må du betale. Du kan også kjøpe deg ekstra synlighet. Det er bare noen av tilleggstjenestene.

Flere konkurrenter

Los Angeles Times, én av USAs største aviser, skrev om fenomenet i februar. I en stor reportasje i anledning Valentinsdagen omtalte de hvordan flere unge dropper Tinder til fordel for konkurrentene.

I Norge har Happn lenge vært en konkurrent til Tinder blant de unge. Appen lar deg treffe personer du kan ha gått forbi i den virkelige verden.

I andre deler av verden er det spesielt appene Bumble, Hinge og Plenty of Fish som tar størst markedsandeler fra Tinder. Det viser statistikk fra Business of Apps.

Det mangler ikke på konkurrenter for Tinder. Her er et knippe utvalg av tjenester for single nordmenn.

Flere eldre bruker appen

– Det er mange eldre som bruker Tinder nå, sier Swidler i Match Group til Financial Times.

De unge er en krevende målgruppe å nå. Mer enn 90 prosent av generasjon Z frustreres av datingapper. 40 prosent av dem sier at de er lykkelige som singel. Det viser en rapport fra forskningsbyrået YouthSight fra i fjor, ifølge avisen.

Norsk Tinder-sjef gikk av

Inntil nylig hadde Tinder en norsk-nederlandsk toppsjef i Renate Nyborg. Hun gikk av etter mindre enn ett år i jobben tidligere i august.

Avgangen ble presentert samtidig med resultatene for andre kvartal. Da raste Match Group-aksjen med 22 prosent, skrev Reuters.

Analytiker Brent Hill ga Tinder store deler av skylden. Totalt har aksjeverdien falt 50 prosent i år.

Les også Etter to skilsmisser laster Kjetil (50) ned Tinder

Omsetter for mer enn Vy

Tinder står for over halvparten av Match Groups omsetning. I 2021 solgte de for 16 milliarder norske kroner, viser deres siste kvartalsrapport. Det er mer enn selskaper som Telia, Statnett, Elkjøp, Obos og Vy.

Frem til juli i år har hele Match Group omsatt for rundt 15 milliarder norske kroner, hvorav 8,7 milliarder av dem kom fra Tinder. Konsernet har hatt en fortjeneste på 9 kroner pr. 100 omsatte krone. Match Group oppgir ikke hvor lønnsomt selve Tinder er.

«De nåværende forventningene til Tinders inntektsvekst i andre halvår er lavere enn våre opprinnelige forventninger», skriver Match Group i kvartalsrapporten.

De legger blant annet skylden på skuffende resultater fra de nye produktene de har lansert i appen.