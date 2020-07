Løslater mistenkt etter Ryanair-trusler

Sent fredag kveld ble den pågrepne etter bombetrussel-situasjonen på Ryanair-flyet løslatt. Det dreier seg om en 51 år gammel mannlig britisk statsborger.

Det var en storstilt utrykning til Gardermoen da flyet fra Ryanair landet. Ingen bombe ble funnet i flyet. Paal Audestad/Aftenposten

17. juli 2020 20:46 Sist oppdatert nå nettopp

Øst politidistrikt skriver i en pressemelding klokken 23.30 fredag kveld:

«Politiet har tidligere opplyst at en 51 år gammel mann er pågrepet og mistenkt for å stå bak truslene. Etterforskningen innledningsvis viste at det forelå skjellig grunn til mistanke for å sikte mannen for grove trusler. Politiet er nå ferdig med de kriminaltekniske undersøkelsene og siktede er avhørt. Det er etter dette ikke grunnlag for videre varetekt av den pågrepne mannen.

Etterforskningen er fortsatt i en tidlig fase, og vi kan derfor ikke utelukke at det kan være en annen gjerningsperson blant passasjerene enn den mistenkte. Det betyr ikke at vi tror det er flere gjerningspersoner, men at vi foretar nødvendige etterforskningsskritt for å avklare mistanken mot den eller de antatte gjerningspersonene nærmere.

Politiet har nå ferdigstilt undersøkelsene på stedet og har innhentet vitneforklaringer blant passasjerene. Passasjerene ble fortløpende sjekket ut av saken slik at de vil kunne forlate Oslo lufthavn.»

Alle passasjerene måtte vente

De øvrige passasjerene ble anholdt av politiet i flere timer i påvente av at krimteknikere skulle undersøke flyet og fikk først forlate Oslo lufthavn etter om lag åtte timer.

Ingen andre er pågrepet, men politiet utelukker ikke at dette kan skje, opplyser jourhavende politiadvokat Nicolas Amilien Simon i Øst politidistrikt til NTB.

De tror ikke flere har stått bak trusselen, men er ikke sikre på om de har tatt riktig gjerningsperson, ifølge politiadvokaten.

– Alle er blitt avhørt, og vi setter dette opp mot de krimtekniske undersøkelsene og de andre bevisene. Da kan det være at vi får en annen gjerningsperson, det vet vi ikke ennå, sier han.

Pågrepet da flyet landet

Krimteknikere var fredag kveld ferdige med sine undersøkelser, og flyet er dermed frigjort til Ryanair.

Skjermbilde av ruten til Ryanair-flyet som mottok bombetrussel på vei fra Stansted til Gardermoen. Flightradar24 / NTB scanpix

51-åringen ble pågrepet da flyet landet.

Årsaken til mistanken er opplysninger fra besetningen og andre passasjerer.

– Det disse vitnene har sagt, har ført til at vi er av den oppfatning at dette kan være en mulig mistenkt. Men vi leter etter andre mistenkte blant de 142 passasjerene, sa politiadvokat Nicolas Amilien Simon tidligere fredag.

