Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) sendte mandag ut sterkt nedjusterte prognoser for verdensøkonomien.

OECD skriver at koronaviruset stiller verdensøkonomien i den største faresituasjonen siden finanskrisen 2008–2009.

Det blir ytterligere begrensninger på bevegelsene av mennesker, varer og tjenester og pessimismen øker i næringslivet og blant forbrukere.

Produksjonen vil bli hemmet og den økonomiske veksten vil avta.

Sjeføkonom Laurence Boone i OECD har et dystert budskap.

– Faren er at viruset blir ytterligere et slag mot en global økonomi som allerede er svekket av spenninger innen handel og politikk, sier han.

OECD ønsker seg resolutt handling fra verdens land for å hindre spredning og sikre økonomien i bedrifter og familier.

Finansministre og sentralbanker i beredskap

I Storbritannia sa Bank of England i helgen at de gjør alt de kan for å holde økonomien stabil. USAs sentralbank sa fredag at de vil handle slik at vekst støttes. Formuleringen de brukte har tidligere signalisert vilje til rentekutt, skriver Financial Times.

Italia vil gjøre klar en redningspakke på 3,6 milliarder euro til hjelp for næringsliv som skades av frykten for virusspredning. Det italienske samfunnet er så langt hardest rammet i Europa.

Den tyske finansministeren Olaf Scholz sa i helgen at også de vil stille med en konjunkturpakke dersom det trengs.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) sier til NTB:

– Vi har alle verktøyene dersom det skulle være nødvendig. Vår økonomiske beredskap er svært god. Vi har håndtert krevende situasjoner før.

OECD: To mulige fremtidsbilder

Pessimisme er ikke bra. Da etterspør forbrukerne mindre, mens bedrifter kutter investeringene.

OECD ser to mulige fremtidsbilder for verdensøkonomien: Ett optimistisk og ett med stor spredning av viruset.

I det optimistiske fremtidsbildet topper epidemien seg i Kina i første kvartal og andre land klarer å begrense spredningen av viruset.

Selv i en fremtid med begrenset spredning nedjusterer OECD anslaget for verdens økonomiske vekst i 2020 fra 2,9 prosent anslått i november til 2,4 prosent nå.

Nedjusteringene skjer i alle regioner, men er sterkest i Kina og India. Dette betyr svekkede inntekter og færre jobber enn tidligere anslått.

I det andre fremtidsbildet med stor spredning i Asia, Nord-Amerika og Europa kan verdens økonomiske vekst synke helt ned til 1,5 prosent i 2020. Dette er historisk lavt.

Slik slår frykten ut i praksis

Det er mange og kompliserte sammenhenger fra OECDs tall for den økonomiske veksten til de praktiske konsekvensene for den enkelte.

Men i Europa og USA er det fullt av eksempler på hvordan virusfrykten slår ut, blant annet i avlyste og utsatte massearrangementer og innstilte flyvninger.

Tyskland:

En av verdens største reiselivsmesser, ITB i Berlin, er avlyst. Den skulle funnet sted 6.–8. mars, og har hatt over 170.000 besøkende.

Messen «Light + building», verdens største i sitt slag, skulle vært avholdt i Frankfurt denne uken, men er utsatt til høsten. I fjor deltok 220.000 mennesker.

Fitnessmessen Fibo som skulle vært arrangert i starten av april, er nå forskjøvet til høsten. 145.000 besøkende fra 135 land var ventet til Köln.

Michelinguidens stjerneutdeling i Hamburg 3. mars er avlyst, skriver Der Spiegel.

DANIELE MASCOLO / X06623

Frankrike:

Arrangementer med mer enn 5000 til stede skal avlyses. Unntak for stadionarrangementer.

Avlysningen inkluderer bokmessen Salon du livre de Paris (20.–23. mars). Hit var det ventet 160.000 besøkende og 1200 utstillere, skriver det tyske bransjebladet Börsenblatt.

Halvmaraton i Paris 1. mars ble avlyst med et døgns varsel.

Louvre er stengt. Det er verdens største museum.

Italia:

Ungdomsbokmessen i Bologna er forskjøvet fra slutten av mars til begynnelsen av mai.

Samme sted er en messe for dykkere utsatt fra mars til november – og en rekke konserter og markeder avlyst.

En rekke fotballkamper er utsatt, inkludert Serie A-kamper.

Sveits:

Alle arrangementer med mer enn tusen til stede utsettes til tidligst 15. mars.

Det inkluderer den internasjonale bilmessen GIMS i Genève 5.–15. mars, en messe som regnes som en av de viktigste i bransjen. Dit kom 600.000 publikummere i fjor. Messen frykter nå at dette betyr kroken på døren for det årlige arrangementet, skriver den tyske TV-kanalen N-TV.

Alle fotballkamper i toppserien er utsatt.

PIERRE ALBOUY / X03420

Tsjekkia:

Verdenscupen i skiskyting arrangeres uten publikum denne uken.

USA:

Spillmessen GDC i San Francisco er utsatt fra midten av mars til sommeren. Før avlysningen hadde store aktører som Sony, Facebook og Microsoft meldt avbud.

Facebooks egen utviklerkonferanse F8 i Silicon Valley er avlyst. I stedet skal deler av den foregå virtuelt.

– Sånn som situasjonen er nå, synes jeg ikke at man skal reise unødvendig, dersom man ikke må. Hvis man likevel skal bestille reise, bør man velge billetter som det lar seg gjøre å avbestille, sier Johan Giesecke til Svenska Dagbladet.

Han er tidligere statsepidemiolog i Sverige, og er nå rådgiver for WHO, ifølge avisen.

Blant annet har Singapore Airlines og Lufthansa innstilt en lang rekke flyvninger rundt om i verden så langt frem som ut i mai.

Små virkninger i Norge – hittil

NHO peker ut reiselivet og laksenæringen som to næringer som særlig er i faresonen i Norge. Hittil rapporterer de om begrensede effekter. Men alt avhenger av om spredingen kommer under kontroll.

TUI og Ving er to store reiseoperatører. Mange bestiller sydenturen der.

Begge operatørene sier nordmenn er senere ute med bestillingene enn før. Men dette er en trend som var der før koronaviruset.

Kommunikasjonssjef Nora Aspengren TUI sier de får en del henvendelser om viruset.

– Men det er for tidlig å si hvordan dette vil slå ut for sommerens trafikk, sier hun.

Informasjonssjef Siri Røhr-Staff i Ving sier de bekymrede henvendelsene har avtatt den siste uken og inn i inneværende uke.

– Folk ser nå at de kan bli smittet i Norge også. Å reise utgjør i seg selv ingen stor forskjell. Det hjelper også at helseministeren har sagt at folk skal reise og leve som normalt, sier hun.

Røhr-Staff sier det var en liten reduksjon i forrige uke i bestillingen på reiser som skal skje i nær fremtid.

– Men jeg regner med at det tar seg opp igjen, sier hun.

Avbestillinger på hotell

Hotellselskapet Nordic Choice har 207 hoteller i Norden og Baltikum.

– Vi merker noe, men har ikke nøyaktige tall for avbestillingene. Det er hovedsakelig utenlandske reiseselskaper som avbestiller, og noen arrangementer blir avlyst, sier kommunikasjonsrådgiver Geir Økland i Nordic Choice.

Choice er mest bekymret for at effektene av viruset skal strekke seg inn i sommersesongen.

– Det er stor usikkerhet og en krevende tid for næringen. Det viktigste er å få dette under kontroll i landene med flest smittede, sier Øland.

Konserndirektør Morten Thorvaldsen i Thon Hotels sier det har vært noen avbestillinger, men ikke i et stort omfang.

– Etterspørselen er så god at vi stort sett klarere å fylle opp avbestillingene igjen, sier han.

Thorvaldsen sier det særlig er hotellene i Nord-Norge som har fått avbestillinger. Dette er utlendinger som kommer for å se nordlys.