– Et av de mest spennende øyeblikkene i utviklingen av vårt forskningsskip, sier Nina Jensen, administrerende direktør i REV Ocean.

Torsdag formiddag skled skroget forbi Ålesund, før det noen timer senere ankom Vard-verftet i Brattvåg, hvor det skal få innhold.

– Vi har lang erfaring med å bygge sofistikerte og spennende fartøyer, men størrelsen, kompleksiteten og formålet med dette fartøyet skaper en ekstra entusiasme, sier Erik Haakonsholm, daglig leder for Vards avdeling for offshore og spesialiserte fartøy.

Les: Aftenpostens intervju med Kjell Inge Røkke i 2017

Vard Design

Finpoleringen må gjøres i Tyskland

Forsknings- og ekspedisjonsfartøyet skal leveres til det Røkke-eide selskapet Rosellinis Four-10. Det skal driftes av havforskningsselskapet Rev Ocean som et forskningsfartøy med plass til 60 forskere – i kombinasjon med å være en konvensjonell yacht.

Arnfinn Mauren

– Det er med stor forventning at vi nå begynner arbeidet med å utvikle skipet til et fullverdig og operativt fartøy, sier Erik Haakonsholm i Vard.

Skipets design har Vard utviklet i samarbeid med den norske yachtdesigneren Espen Øino, med base i Monaco. Ved verftet i Brattvåg skal skipsutstyret og det vitenskapelige utstyret monteres. Det mer luksuriøse delen av skipet skal sluttføres i Tyskland.

– Når fartøyet forlater Brattvåg, skal det være et fullt operativt forskningsskip. Men vi har noen områder om bord som må innredes spesielt, i og med at dette også er en yacht. Den biten blir gjort i Tyskland, og vil ta et års tid, forteller driftsdirektør Øystein Mikkelborg i Rev Ocean.

Espen Gjelsten/Fuglefjellet/Vard

Blir verdens lengste yacht

Fartøyet er 183 meter langt, og det er blitt anslått at det koster rundt fire milliarder kroner. Dersom det defineres som en yacht, blir det verdens lengste yacht. Men Rev Ocean toner ned yacht-delen i sin presentasjon. Få detaljer om akkurat den delen, er sivet ut fra eierne og designerne. Den er der for å bidra til å finansiere forskningen.

– Fartøyet vil bli brukt av forskere og innovatører for løsningsorientert forskning, knyttet til blant annet effekten CO₂-utslipp har på havet, plastforurensning og ikke-bærekraftig fiske, påpeker Rev Ocean.

Utstyret om bord inkluderer vitenskapelig trål, ekkoloddsystemer, laboratorier, auditorium, undervannsfartøy og avansert kommunikasjonsutstyr. Men designeren Espen Øino har understreket at de aldri hadde som ambisjon om å bygge verdens lengste yacht.

– Vi starter ikke med lengden og dimensjonene. Det er resultatet, pleier Øino å understreke når han blir spurt om dette.