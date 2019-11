Telenor-annonse i pakistansk avis fordømmer koranbrenning

Annonsen sto på førstesiden av den pakistanske storavisen, melder VG.

«Vi fordømmer på det sterkeste besudlingen av den hellige Koranen som skjedde i Norge og fortsetter med å uttrykke vår dypeste medfølelse. Vi står sammen i solidaritet med våre landsmenn og vil fortsatt være forpliktet overfor millioner av pakistanere i årene som kommer», heter det i annonsen.

Telenors annonsering skjer i kjølvannet av at lederen av organisasjonen SIAN (Stopp islamiseringen av Norge) Lars Thorsen satte fyr på et eksemplar av Koranen under en demonstrasjon i Kristiansand 16. november.

Telenor-ledelsen i Norge sier til VG at de har registrert reaksjonene i sosiale medier i Pakistan, men at selskapet har full fokus på ordinær drift.

– Aktiviteten på sosiale medier har de siste par dagene vært avtagende med hensyn til Telenor, sier kommunikasjonssjef Hanne Knudsen.

Koranbrenningen har fått muslimer flere steder i verden til å reagere, og emneknaggen #Boycottnorway, boikott Norge, er blitt brukt i sosiale medier.

Lørdag ble Norges ambassadør til Pakistan kalt inn på teppet til Pakistans utenriksdepartement etter koranbrenningen, og tirsdag ble et norsk flagg påtent av demonstranter i Karachi.

Det iranske utenriksdepartementet har også kalt Norges chargé d'affaires til Iran inn på teppet, hvor de ba den norske diplomaten videreformidle Irans protest.