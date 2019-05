Norske arbeidsgivere har tegnet 2,9 millioner livsforsikringer for sine ansatte, ifølge bransjeforeningen Finans Norge. I tillegg får mange forsikring som omfatter helse, reise og uførhet.

Frem til nyttår har du betalt skatt av den prisen sjefen din betaler for forsikringene dine.

Men nå skjerpes denne skatten.

Sjefen din kan, ifølge forsikringsbransjen, oppnå betydelige rabatter for slike forsikringer, ettersom den kjøper forsikring for noen titalls, hundretalls eller tusenvis av ansatte. Slike rabatter kan du trolig se langt etter dersom du tegner forsikring for bare deg selv.

Og fra nyttår må du også skatte av rabatten din arbeidsgiver oppnår for deg som ansatt, kommer det frem av en prinsipputtalelse som Skatteetaten publiserte mandag denne uken.

Et tenkt eksempel:

Arbeidsgiveren din betaler hvert år 5000 kroner i livs- og uføreforsikringer for hver av de ansatte. Denne fordelen koster deg 1100 kroner i året i skatt (22 prosent).

Dersom du selv skulle tegnet de samme forsikringene, ville de kanskje kostet deg 8000 kroner. Med endringen som gjelder fra 1. januar 2019 vil dermed fordelen koste deg 1760 kroner i skatt.

Resultatet i dette tenkte regnestykket er økt skatt på 660 kroner.

Reaksjoner: Økt skatt, håpløst og fordyrende

Forsikringsbransjen, Revisorforeningen og ulike skatterådgivere Aftenposten har snakket med reagerer kraftig.

– Dette er intet mindre enn en bombe for både arbeidstagerne og arbeidsgiverne. Det gir økt skatt for de ansatte og et håpløst og fordyrende byråkrati hos arbeidsgiver. Vilkårlighet og økte kostnader blir resultatet, sier administrerende direktør Per Hanstad i Revisorforforeningen i en melding.

Fakta: Slik beskrives endringen «Hvis arbeidstageren gjennom arbeidsforholdet oppnår en lavere pris på forsikringen enn hun eller han ellers ville fått som privatkunde, er differansen skattepliktig. Forsikringene skal verdsettes til prisen i sluttbrukermarkedet og ikke til arbeidsgivers kostpris, slik reglene tidligere ga adgang til,» skriver Skatteetaten i veilederen, og nevner gruppelivsforsikring, ulykkesforsikring, reiseforsikring og helseforsikring som eksempler. Kilde: Prinsipputtalelse 6. mai 2019 fra Skatteetaten.no

– Å finne frem prisen den enkelte ville betalt for dette individuelt, vil være tidkrevende og byråkratisk. Prisnivået vil være et helt annet og vil også variere sterkt fra person til person. Å beskatte dette kan neppe være hensikten, mener Jan Erik Fåne, kommunikasjonsdirektør i bransjeforeningen Finans Norge.

Spår at mange vil droppe forsikringer for ansatte

Økonomirådgiver Espen Øren i Infotjenester AS tviler på at regjeringen har forutsett konsekvensene av dette.

Mange bedrifter har i år innført forbud mot privat bruk av bonuspoeng fra jobbreiser, og Øren ser for seg at mange arbeidsgivere nå også fjerner forsikring for sine ansatte for å spare administrasjon og arbeidsgiveravgift.

Regjeringen: Viktig å skatte av fordeler i arbeidsforholdet

Departementets statssekretær Jørgen Næsje (Frp) sier til Aftenposten at det vil være forsvarlig å bruke en gjennomsnittlig rabatt, «fordi det vil være svært tidkrevende å individualisere fordelen på den enkelte ansatte», og viser til Skatteetatens veileder.

Han mener endringene er romslige, og viser til at en ansatt nå kan få 8000 kroner i skattefri personalrabatt og at beløpet for skattefrie gaver er doblet til 2000 kroner.

– Men skattefri personalrabatt gjelder bare varer og tjenester din arbeidsgiver selv selger. Hvorfor skal en forsikringsagent få skattefri rabatt på forsikring, men ikke en sykepleier?

– Det er for så vidt urettferdig, og derfor bør ikke grensene være altfor høye. Men grunnen til at man har skattefrie personalrabatter er at man skal kunne bli kjent med produktene i sin egen bedrift, sier Næsje, og viser til at sykepleiere med dette kan få gratis konsultasjoner skattefritt.

Han presiserer at fordeler oppnådd i jobb som hovedregel alltid har vært skattepliktige, men at de nå tydeliggjør og rydder opp i reglene.

– Men i praksis vil det vel være en skatteskjerpelse hvis det ikke har vært tydelig nok før, og dermed ikke skattlagt før?

– Jo, sånn sett vil det være en økt beskatning. Men det er viktig å betale skatt av fordeler i arbeidsforholdet fordi det gir rettigheter som pensjon og sykepenger. Og systemet burde ikke oppmuntre til at man får store fordeler skattefritt.

– Forsikringsselskapene sier det er svært vanskelig eller umulig å finne en gjennomsnittlig rabatt. Hva sier du til det?

– Jeg er trygg på at Skatteetaten vil veilede hvis man spør, sier Næsje, og opplyser at Regjeringen regner med en netto skattelette som følge av endringene.

– Vanskelig, for ikke å si umulig, å regne seg frem til

Aftenposten har spurt de seks største norske forsikringsselskapene hva en gjennomsnittlig rabatt er for en kollektivavtale, sammenlignet med prisen en privatperson får for samme forskring.

Ingen har klart å svare på dette.

– Dette vil det være svært vanskelig, for ikke å si umulig, å regne seg frem til, sier Jon Berge, informasjonsdirektør i If.

Han sier det er feil at man automatisk får rabatt som gruppe.

– Dette vil sikkert kunne gjelde ved rabatt på for eksempel boliglån, men ikke på livsforsikringer, sier han.

Fakta: Endringene Du kan skattefritt motta personalrabatt på inntil 8000 kroner for varer og tjenester din arbeidsgiver selv omsetter. Rabatter du oppnår som din arbeidsgiver har tatt initiativ til, men som ikke er for varer eller tjenester din arbeidsgiver selger, er skattepliktige. Dette vil for eksempel gjelde rabatt på treningssenter (så lenge du ikke jobber hos en treningssenter), klær (med unntak dersom din arbeidsgiver selger de samme klærne) og andre varer og tjenester. Den skattefri grensen for gaver mottatt i jobbsammenheng, også fra såkalte tredjeparter (andre enn din arbeidsgiver) dobles til 2000 kroner. Privat bruk av bonuspoeng opptjent gjennom jobbreiser er skattepliktig, og skal innrapporteres på det tidspunkt reisen bestilles. Kilder: Skatteetaten og Revisorforeningen+

– Byråkrati på sitt verste

– Hvis man skal ta dette på ordet, synes jeg det er hårreisende, rett og slett, sier Rolf Lothe, fagsjef i Skattebetalerforeningen.

Han sier at foreningen i sitt høringssvar tok opp utfordringene med å beregne fordelen.

– Etter mitt syn er dette byråkrati på sitt verste, og det fra en regjering som har sagt at de skal gjøre det enklere for næringslivet. Når også departementet innser at det ikke lar seg gjøre å fastsette korrekte individuelle fordeler på en noenlunde rasjonell måte, bør de la saken ligge.

Han foreslår heller et lovfestet unntak, hvor slike tenkte individuelle fordeler for kollektive forsikringer ikke skattlegges.

– Skattemyndighetene må jobbe verdiorientert, og bør derfor ha mer enn nok av andre ting å arbeide med.