Arbeidstilsynet gjennomførte nærmere 450 tilsyn mot gods- og turbussaktører i fjor. Nå foreligger de samlede resultatene. De viser blant annet at to tredjedeler av de kontrollerte oppdragsgiverne ikke hadde sjekket om sjåførene fikk minstelønn – slik de er pålagt å gjøre.

– Jeg tror mange forventer at vi har det og tenker ikke over at de må sjekke, sier lastebilsjåfør Robert Hunnes i transportfirmaet Hauer i Ålesund, et firma med 80 lastebiler og 100 ansatte.