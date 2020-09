Flere av Norges mest formuende hardt rammet av koronakrisen

Magasinet Kapitals årlige liste over Norges 400 rikeste viser at mange av landets største formuer har krympet på grunn av koronakrisen, men noen har også økt.

Skipsreder John Fredriksen er fortsatt Norges rikeste, ifølge magasinet Kapital. Håkon Mosvold Larsen / NTB

NTB

Nå nettopp

Skipsreder Torstein Hagen er leder for selskapet Viking Cruise, med hovedsete i Basel. Koronapandemien har rammet formuen hans hardt, ifølge Kapital. Ørjan Ellingvåg / NTB

Reiselivskongen Petter Stordalen, med blant annet Nordic Choice Hotels, Hurtigruten og Ving, har måttet se formuen krympe under koronapandemien. Terje Pedersen / NTB

Orkla-eier Stein Erik Hagen har fått større formue siden i fjor. Terje Pedersen / NTB

– I år er listen mer dramatisk enn noen gang. Vi snakker om gigantiske verdier tapt, men også enorme verdier skapt, sier Kapital-redaktør Vibeke Holth i en pressemelding til NTB.

Hun opplyser at det i listens 30-årige historie aldri er notert større formuesfall enn i år.

Ifølge listen er John Fredriksen Norges rikeste, etterfulgt av Odd Reitan og Johan Johannson som begge eier hvert sitt matvarekonsern. Begge de to sistnevntes formuer har økt det siste året, ifølge Kapital, som understreker at listen ikke er noen fasit.

Reiselivsformuer skumper

Blant dem som er hardt rammet av koronakrisen, er elvecruisekongen Torstein Hagen i Viking Cruises. I fjor ble Hagen rangert som Norges nest rikeste med en formue på 60 milliarder kroner, men siden pandemiens utbrudd har den blitt redusert med rundt 40 milliarder kroner, ifølge Kapital.

Petter Stordalens formue, med blant annet Nordic Choice Hotels, Hurtigruten og Ving, har krympet med over 10 milliarder kroner. Hotellkongen innrømmer overfor magasinet at hans gode forhold til hovedbankforbindelsen DNB har vært viktig.

Også Color Line-eier Olav Nils Sunde sin formue er redusert med 4,25 milliarder kroner, mens Per G. Braathen, som eier det svenske flyselskapet BRA, Kristiansand Dyrepark og reisebyråkjeden Ticket, har måttet se formuen sin krympe med én milliard kroner.

Matvaremagnater har tjent penger

Men det er også dem som har tjent penger. Orkla-eier Stein Erik Hagen har blitt fem milliarder kroner rikere siden i fjor og har nå en formue på 33 milliarder kroner.

– Noen deler har gått veldig bra, andre av våre virksomheter er selvfølgelig berørt av pandemien. Men de store virksomhetene har hatt en positiv utvikling, sier Hagen til NRK.

Det har også Rema-eier Odd Reitan og Norgesgruppen-eier Johan Johannson, som har økt formuene sine med henholdsvis 1,9 milliarder kroner og 4 milliarder kroner, ifølge Kapital.

Forskjeller mellom bransjene

Listen som ligger på Kapitals nettsider, viser at til tross for enorme tap innen reiseliv, shipping, olje- og energi, så har verdijustert avkastning på den samlede formuen til Norges 400 rikeste bare falt med 0,52 prosent. Mye av årsaken til det er at bransjer som eiendom, finans og handel har gjort det bra, og at hovedindeksen på Oslo Børs har steget over 35 prosent siden bunnen i mars.

Kapital verdsetter formuene til landets rikeste langt høyere enn hva som er oppgitt i skattelistene. Ifølge skattelistene er landets mest formuende gode for 316 milliarder kroner, mens Kapital mener deres reelle formuer er rundt fire ganger så høye.

51 av de 400 personene på listen er kvinner. Den mest formuende blant kvinnene er Ruth K. Mustad Bevreng.