Økokrim i dialog med amerikanske myndigheter etter dokumentlekkasje

Økokrim bekrefter overfor NRK at de er i dialog med amerikanske Financial Crimes Enforcement Network (Fincen) etter en stor dokumentlekkasje om storbanker.

– Vi forsøker å skaffe oss et bilde av innholdet i lekkasjene, og vi har tatt kontakt med Fincen for å skaffe oss oversikt over hva som ligger i informasjonen som er lekket, sier assisterende Økokrim-sjef Hedvig Moe til kanalen.

Ifølge Økokrim-sjefen er det for tidlig å si hva den norske etaten kan få fra Fincen som er relevant med tanke på virksomheter i Norge, men at de ønsker å få best mulig oversikt og et bilde av eventuelle forhold som bør følges opp som straffesaker her til lands.

