Kina bekrefter problemer ved atomkraftverk

Kina avviser lekkasjer fra et atomkraftverk i Guangdong-provinsen, men innrømmer at det har vært problemer med verkets brenselsstaver.

Taishan-kraftverket sett fra luften 8. mai. Foto: Planet Labs Inc. / AP / NTB

NTB-DPA

Nå nettopp

Det ansås at rundt fem av 60.000 brenselsstaver er skadet. Skadene førte til økt radioaktivitet, men nivået var innenfor tillatte grenser, ifølge myndighetene.

– Driftssikkerheten til kraftverket er garantert, opplyses det.

Taishan-kraftverket kunngjorde søndag at det ikke var registrert radioaktive utslipp ved kraftverket, ifølge New York Times' korrespondent Austin Ramzy.

Myndighetene i Hongkong, som ligger øst for Taishan, opplyste i en kunngjøring at hendelsen ved kraftverket fant sted 5. april, men at den ikke påvirket arbeidernes helse. Det var heller ikke registrert økt radioaktivitet, het det.

Taishan-kraftverket startet driften i 2018 og er designet og utviklet av Framatome og Electricité de Franc.

Kina har i dag 47 atomkraftverk med en samlet kapasitet på 48,7 millioner kilowatt. Bare USA og Frankrike har større kapasitet, ifølge Ritzau.