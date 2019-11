– Selvaag Bolig skal drive med boligutvikling. Vi ønsker derfor å rendyrke dette og skiller derfor ut tomtebanken i et eget selskap. Vi mener at dette også vil gjøre det enklere å sette riktig verdi på selskapet, fordi verdiskapingen i den daglige driften i større grad synliggjøres, sier styreleder Olav H. Selvaag i Selvaag Bolig.

Transaksjonen er på 3,4 milliarder kroner, og om lag to milliarder kroner vil bli utbetalt som et ekstraordinært utbytte.

Kjøperen av tomteporteføljen er Urban Property, et selskap som eies av Oslo Pensjonsforsikring AS, Equinor Pensjon, Selvaag AS og Rema Etablering Norge AS. Urban Property skal også ha forkjøpsrett på alle nye tomter Selvaag Bolig ønsker å utvikle, og Selvaag Bolig vil kjøpe tomtene tilbake trinnvis.

– Vi vil fortsatt ha tilgang til de samme tomtene som før, men kjøpe ut disse i takt med utvikling, sier finansdirektør Sverre Molvik i Selvaag Bolig.

Selvaag Bolig ble etablert i 1960 av boligutbyggeren Olav Selvaag. Selskapet er notert på Oslo Børs og har en markedsverdi på 5,1 milliarder kroner.

Ifølge Dagens Næringsliv kontrolleres selskapet av Selvaags barn, barnebarn og oldebarn som sitter på rundt 54 prosent av selskapets aksjer. Det betyr at Selvaag-familien, med brødrene Olav og Gunnar Frederik Selvaag i spissen, får utbetalt 1,1 milliarder kroner i ekstraordinært utbytte.

Alle andre aksjonærer nyter også godt av transaksjonen. Blant den er Pareto-eier Svein Støle, som ifølge avisen får utbetalt 45 mill., og eks-toppsjef Baard Schumann i Selvaag, som får 12 mill.