«Hva er ekte skandinavisk? Ingenting.»

«Det finnes ikke. Alt er kopiert».

Slik åpnet en ny reklamevideo fra det skandinaviske flyselskapet SAS. Den ble sluppet tirsdag på videotjenesten Youtube og på Facebook. Onsdag morgen var den borte igjen.

I reklamefilmen var en rekke gjenstander, fenomener og oppfinnelser som regnes som skandinaviske, listet opp. Ingen av dem hadde opphav her, slo reklamen fast.

Demokratiet? Fra Hellas. Foreldrepermisjon? Først introdusert i Sveits. Vindmøllene? Persisk oppfinnelse. Smørbrød? De kommer fra Nederland. Lakrisen? Kinesisk. Også bindersen får gjennomgå: Egentlig sto en amerikaner, ikke en nordmann, bak oppfinnelsen.

Deretter rundes reklamen av: «Å dra ut i verden inspirerer oss til å tenke stort, selv om vi er små.»

«Dere hater Skandinavia»

Allerede morgen etter ble videoen tatt vekk. Årsak: Kraftig kritikk i sosiale medier.

«Hvordan kan dere døpe deres fly til Viking og så skape en så hatefull reklame? Dere hater Skandinavia og skandinaver», mener en svenske, mens en annen krever en unnskyldning.

«WTF driver dere med, SAS? Etter den siste «reklamen» deres vil jeg gjøre alt jeg kan for å unngå å fly med SAS i fremtiden. La meg gjette: Dette kommer fra Sverige, ikke sant?», spør en nordmann på Facebook.

Se flere eksempler på kritikk nederst i artikkelen.

SAS: Mistenker mulig koordinert angrep

Onsdag formiddag sendte SAS ut en pressemelding, hvor de bekreftet at det var selskapet selv som hadde tatt ned reklamefilmen.

«Når vi ser på mønsteret og antallet reaksjoner er det grunn til å mistenke et koordinert angrep på vår kampanje. Vi vil ikke risikere å bli en plattform for andres verdier, som vi ikke selv kan stå for. Derfor har vi for øyeblikket tatt ned filmen fra våre kanaler og vurderer nå neste skritt», skriver pressesjef John Eckhoff i selskapet.

– Hva får dere til å si at dette er et «koordinert angrep»?

– Med det mønsteret og det antallet reaksjoner som kom på så kort tid, mener vi det er grunn til å si at det er et koordinert angrep, sier Eckhoff.

Han beskriver engasjementet som «uvanlig».

– På hvilken måte?

– Det ønsker vi ikke å utdype.

SAS avviser at de begrenser kritikernes ytringsfrihet

SAS skriver i pressemeldingen at videoen fjernes fordi selskapet «vil ikke risikere å bli en plattform for andres verdier, som vi ikke selv kan stå for».

– Kritikk mot videoen kommer også på andre Youtube-videoer og Facebook-innlegg på SAS’ egne kanaler, men der videoen eller innlegget handler om noe helt annet SAS-relatert. Hvor mye hjelper det da å fjerne videoen?

– Vi må se hva vi gjør videre med det.

– I tillegg til kritikk av selve videoen, er det også kommet påstander om at SAS begrenser ytringsfriheten ved å fjerne de kritiske kommentarene til videoen. Hva mener du om det?

– Som vi skriver i pressemeldingen, er SAS stolte av vårt skandinaviske opphav og de verdiene som preger våre åpne, likestilte og demokratiske samfunn, sier Eckhoff, men vil ikke kommentere dette videre.

– Var dere ikke forberedt på negative reaksjoner?

– Man håper alltid på engasjement, det gjelder også enhver reklamekampanje. Men primært ønsker man jo positivt engasjement.

– Men ut over antallet og at det angivelig var koordinert, var dere forberedt på negative reaksjoner?

– Vi tester kampanjer på forhånd og vurderer det testene viser, forklarer Eckhoff, men vil ikke si hva disse testene viste.

– Hva gjør dere videre med dette?

– Vi vurderer neste skritt, og det er for tidlig å si noe mer om det.

SAS forklarte tirsdag videoen slik da den ble lansert, før reaksjonene kom:

– Hvis vi ikke var nysgjerrige på andre deler av verden, ville Skandinavia ganske enkelt ikke vært slik vi kjenner den i dag, sa Martin Adonis, markedssjef i SAS til Kampanje tirsdag.

Professor: - Ingenting som gir meg lyst til å velge dem

Professor Tor W. Andreassen ved Norges Handelshøyskole mener at videoen «snakker ned skandinavere», og oppsummerer slik:

– Ingen kreativitet, ingen innovasjon, men vi er flinke til å reise og kopiere det beste og gjøre det til vårt. SAS burde heller fremme hvorfor vi skal velge dem når vi reiser. Hva gjør de på miljø og samfunnsansvar? Skaper de verdier for kundene? Ingenting i filmen gir meg lyst til å velge dem, forteller Andreassen.

«Hvorfor hater dere oss så mye?»

Det hamret med kritikk av videoen i sosiale medier:

«Vi får se hvor mye SAS må tape før de kvitter dere med disse «inkluderende» og «forståelsesfulle» markedsstrategene som finner på dette tullet. Det burde være helt elementært i enhver bedrift: Ikke kødd med dem som sørger for deres daglige brød», mener en nordmann.

«Hvorfor hater dere oss så mye?», spør en danske, som har tagget innlegget med «#SASHATEUS».

«Jaha, hva var vitsen med dette SAS? Politisk korrekthet for et selskap som vi har pumpet skattemilliarder i under årenes løp og som fortsatt har problemer? Selg dritten og først og fremst slutt med slike dumheter», mener en svenske.

Men det finnes også positive tilbakemeldinger å spore, blant annet i internettforum for folk som reiser mer enn gjennomsnittet.

«Så kom de krenkelsesparate svenskene ut av skuret igjen. Er de/vi virkelig så naive at vi tror at de selv har oppfunnet hakket kjøtt i kuøer (kjøttboller) eller møbler (Ikea)?», spør en danske.

«Mulig jeg er litt rar, men jeg synes den der var litt fin!», kommenterer en nordmann.

«Internett glemmer aldri»

SAS har fjernet videoen. Endel av kommentarfeltene har forsvunnet når selve videoinnlegget er fjernet, men det stanser ikke forargede skandinaver.

«Internett glemmer aldri», som flere minner om, og en rekke kopier av videoen ligger fortsatt ute. De kritiske kommentarene er gjentatt på en rekke av SAS’ tidligere Facebook-poster, som handler om helt andre ting enn videoen. Heller ikke dette går upåaktet hen:

«Så, dere er ikke bare imot skandinavisk kultur, dere er også mot ytringsfrihet. Det må dere jo være, ettersom alle kritiske kommentarer om den fryktelige videoen er fjernet. Kan dere bli mer patetiske, SAS?», spør én.

Drar paralleller til Gillette

I kommentarfeltet dras det paralleller til barberhøvelmerket Gillette, som for et år siden fikk mye oppmerksomhet for en reklamefilm med #metoo-tematikk.

P & G, som står bak Gillette, fikk mye kjeft i sosiale medier for å generalisere om menn. Selskapet valgte å la reklamefilmen bli stående.

Skuespilleren James Woods og TV-personligheten Piers Morgan reagerte med avsky, ifølge The Wall Street Journal.