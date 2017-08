Tøff sommer for Rema, Kiwi kan snart gå forbi

Artikkelen blir oppdatert:

Analyseselskapet Nielsen kom i dag med fasiten for hvordan matkjedene har gjort det første halvår i år.

Kiwi og Extra er de store vinnerne, mens tallene bekrefter tendensen vi har sett i hele 2017 for Rema. For første gang møter Rema motbakke.

Så langt i år har Remas markedsandel falt med 1,2 prosentpoeng, mens Kiwi økte med 1,0 prosentpoeng. Extra hadde en vekst på 1,4.

– Vi visste vi ville få dårlig omsetningsvekst i år, sa Ole Robert Reitan til Aftenposten i forrige uke, da vi møtte ham på Fokhol Gård i Hedmark.

Omgitt av åker og eng fortalte han litt om den tøffe vinteren og våren.

– Dette er jo ingen overraskelse for oss, vi ser disse tallene hver uke, sier han og forklarer videre at Rema hadde overraskende god vekst i fjor.

Da var Coop midt i overtagelsen av en rekke Ica og Rimi-butikker. Mens de holdt stengt eller var under oppbygning, strømmet folk inn i Reitans butikker.

Nå er Coop ferdig med sine oppgraderinger, Extra-kjeden går så det suser og har tatt tilbake mange av kundene Reitan hadde til låns.

– Vi skjønte at omsetningen var kunstig høy. Nå er vi imidlertid på rett vei, trenden har snudd, sa Reitan.

Kiwi vil bli den ledende dagligvarekjeden

Heller ikke sommeren har fått Rema på rett kjøl. Nå er det mye som tyder på at Kiwi om ikke lenge vil være den største enkeltkjeden i Norge. Det er Rema som har hatt denne posisjonen frem til nå.

– Tallene for første halvår 2017 viser at vi fortsetter den organiske veksten og tar markedsandeler i et stadig tøffere dagligvaremarked. Vi er veldig fornøyde med å vokse på så sterke tall, og vi er godt over budsjett, sier Kiwi-sjef Jan Paul Bjørkøy.

Forskjellen mellom de to kjedene var i fjor på denne tiden 4,7 prosentpoeng, nå er den 2,6 prosentpoeng.

– Vi har ikke noe konkret mål om når vi går forbi, men målet er å bli størst. Det kommer jo ikke bare an på oss, men hva markedslederen finner på, sier han.

Også Coop er fornøyd.

– Veksten fortsetter og suksessen har gitt hele Coop i Norge fornyet stolthet og selvtillit, sier Coop-sjef Geir Inge Stokke.

Fakta: Analyseslskapet Nielsen Selskapet har oversikt over markedsandelene i dagligvaremarkedet. Frem til nå har Nielsen oppsummert markedet en gang i året. Uoffisielle tall har versert i mediene i vinter og vår, derfor har Nielsen besluttet at de nå vil offentliggjøre markedstallene hvert kvartal. 8. august er første kvartalspresentasjon.

Reitan: – Det mest lærerike året noensinne

Ole Robert Reitan sitter på verandaen på Fokhol Gård og ser ut over frukttrærne, bringebærene og potetåkeren. Det siste halve året er ikke noe han liker å snakke om, han vil heller snakke om hvorfor vi bør spise mer økologisk mat, hva han som Rema-sjef kan gjøre for å bidra til det og samarbeidet med denne gården og Kolonihagen.

– Jeg ble veldig lei av spesielt journalister og alt det negative, men internt har vi hatt et godt år. Jeg er imponert over samholdet, lojaliteten, kulturen og trøkket vi har sammen, sier Reitan.

Om ikke mange ukene samles hele Rema-systemet til sin årlige fest, og i år skal de feire hvor sterke de var sammen i vinter.

– Ikke akkurat nå, men kanskje om noen år, tror jeg at jeg kommer til å se tilbake på 2017 som et av de beste årene i Remas historie. Det har vært det mest lærerike året jeg har hatt så langt, sier Reitan og legger til:

– Dette er det året vi fikk testet om vinnerkulturen er noe mer enn floskler. Hele organisasjonen har hatt motgang, men vi har kommet gjennom det i all hovedsak på en strålende måte, sier han.

Vi kjøper mindre mat

Vi kjøper mindre mat og spiser mindre mat hjemme, mener Nielsen.

Omsetningen viser en nedgang på 0,6 prosent. Analysebyrået viser til at vi handler mer på bensinstasjoner og kiosker, samt på nett og i andre butikker som også selger mat. Grensehandelen står også for noe.

Lavpris øker

Stadig flere velger lavprisbutikker. Nå står de for 67,4 prosent av omsetningen.

I 2005 sto lavpriskjedene for 46,9 prosent av omsetningen i dagligvaremarkedet i Norge. Supermarkedene sto for 29,2 prosent. I tillegg hadde vi hypermarkeder, altså enda større butikker enn supermarkeder. De sto for 10 prosent.