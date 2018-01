IKEA-gründeren er død

Ifølge IKEA døde Kamprad i stillhet i sitt hjem i Småland.

Kamprad ble født i 1926 på gården Elmtaryd, nær den lille landsbyen Agunnaryd i Ljungby i Småland.

– Vi er fryktelig lei oss for Ingvars bortgang. Vi kommer alltid til å minnes hans hengivenhet og engasjement for alltid å jobbe for de mange menneskene. For å aldri gi opp, alltid forsøke å bli bedre, sier Ikeas direktør Torbjörn Lööf i en pressemelding.

Sveriges statsminister Stefan Löfven kaller Kamprad en «inspirator med stort engasjement så vel internasjonalt som for svensk landsbygd».

– Jeg har mottatt den triste meldingen om Ingvar Kamprads bortgang. Jeg tenker først og fremst på hans familie og alle hans venner. Ingvar Kamprad var en unik entreprenør som har betydd mye for svensk næringsliv og som har gjort hjemmeinnredning tilgjengelig for alle mennesker, og ikke bare et fåtall, sier han til nyhetsbyrået TT.

Solgte fystikker og kulepenner

Navnet IKEA kommer fra initialene til Kamprad, i tillegg til gården han ble født på og byen den lå ved.

Kamprad startet IKEA allerede som 17-åring, med penger han hadde fått av faren sin som belønning for godt arbeid med studiene.

Før det hadde han allerede forsøkt seg som selger av fyrstikker, fisk, frø, julepynt og kulepenner.

IKEA har 194.000 ansatte over hele verden, og omsatte for 334 milliarder kroner i 2016.

En av verdens rikeste

Iføgle Forbes var Kamprad i 2010 en av verdens ti rikeste personer, med en formue på 23 milliarder dollar.

Til tross for dette har han vært kjent for en sparsommelig livsstil, for å kjøre en gammel Volvo, fly økonomiklasse og oppfordre IKEA-ansatte til å skrive på begge sider av papiret. Men han eier også en villa i Sveits og en vingård i Frankrike, ifølge Wikipedia.

Ikea eies i dag av en stiftelse, INGKA Holding B.V., som er registrert i Nederland. Selskapet etablerte seg i Norge i 1963. Dette var IKEAs første etablering i utlandet. Nå har selskapet syv varehus i Norge.