Onsdag skrev Aftenposten at lave priser i desember kompenseres med store prishopp i februar.

– Vi har lest artikkelen med interesse, men ønsker ikke å kommentere den direkte. Tidligere år har det vært smågodtkrig før påske. Derfor skrev vi før påske i år en kronikk der vi påpekte at felles kjøreregler kan være det samme som samarbeid. Det samme vil gjelde ved en priskrig på julevarer, sier nestleder Beate Berrefjord i avdeling for mat, handel og helse i Konkurransetilsynet.

Aftenposten skrev at konsumprisindeksen for mat, alkohol holdt utenfor, viser at matprisene stiger i februar, mai og juli, mens de settes ned før påske (mars/april), før skolestart (august) og før jul (desember). Tilsynet synes disse sesongvariasjonene er svært interessante.

– Om de har en priskrig og overrasker hverandre, er det en indikasjon på at konkurransen virker. Men det må være en reell priskrig, sier Berrefjord.

Bør være forsiktig med «signalisering»

Hun viser til det de sa da dagligvarebransjen konkurrerte om kundene før påske:

«Bedrifter som kommer sammen og blir enige om felles kjøreregler i konkurransen, står altså i fare for å bryte konkurransereglene.»

– Vi frykter at signaliseringen som skjer i bransjen, kan gå for langt. Jo tydeligere denne signaliseringen skjer, desto mer følger vi med. Alle kjedene har sitt selvstendige ansvar for ikke å bryte konkurranseloven, sier Berrefjord.

Morten Uglum

Tilsynet sier til Aftenposten at de følger med på hvilke varer det snakkes om at skal settes ned i pris, hvor langt ned kjedene indikerer at de er villige til å gå, og om de sier noe om når tilbudene avsluttes.

Konkurransetilsynet

Tilsynet har tidligere vært ute overfor banknæringen: Tilsynet liker ikke at bankene spekulerer i mediene i forkant av bankenes renteendringer.

– Kjedene bør for eksempel være varsomme med å signalisere til hverandre hvilke produkter de ikke skal ha priskrig på, sier Berrefjord.

Etterforsker prisjegere

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) har nylig sagt at Konkurransetilsynet skal intensivere arbeidet med dagligvarebransjen. Han mener konkurransen ikke er god nok. Tilsynet skal senke terskelen for hvilke saker som skal etterforskes. Markedsovervåkingen skal bli mer omfattende.

Magnus Knutsen Bjørke

– Vil dere bruke noen av de nye ressursene på å se på hvordan kjedene samkjører sesongvariasjonene?

– Vi har ennå ikke gått ut med hva vi skal prioritere. Vi har allerede en etterforskningssak i dette markedet. Å følge med på prisbildet er en del av oppdraget, sier Berrefjord.

Hun viser til razziaen Konkurransetilsynet hadde i vår, etter mistanke om prissamarbeid i dagligvaremarkedet. Saken er fortsatt under etterforskning.