I dag kan 300.000 boligeiere oppleve en renteøkning for første gang

En norsk økonomi i kraftig medvind kommer i en helt ny situasjon når Norges Bank etter alt å dømme hever renten: Det vil være første gang på godt over syv år at renten beveger seg oppover.

Siden det siste rentehoppet i mai 2011 har rundt 300.000 personer mellom 20 og 39 år kjøpt sin første bolig i Norge, ifølge tall fra Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita, gjengitt i DN.no.

Både analytikere og SSB forventer at styringsrenten skal opp med rundt 1,5 prosentpoeng innen utgangen av 2021.

Dyrere boliglån

Dersom boligrenten stiger til rundt 4 prosent, vil et boliglån på 3,5 millioner kroner koste 52.500 kroner mer å betale i året. Det utgjør rundt 4000 kroner i måneden, ifølge forbrukerøkonom Elin Reitan i Nordea.

Hvis en tar hensyn til rentefradraget, vil 0,5 prosentenheter økt rente ute i banken bety dette for hele året 2019:

3850 kroner i økte renteutgifter etter skatt pr. million i gjeld.

11.550 kroner mer i renter etter skatt med 3 millioner kroner i gjeld.

19.250 kroner mer med 5 millioner kroner i gjeld.

Selv om effekten er redusert de siste årene, vil rentefradraget finansiere nesten en fjerdepart av den økte renten.

Syv av ti nordmenn mener at de klarer en økt renteutgift på 4000 kroner i måneden, ifølge en undersøkelse Ipsos utførte for DNB Eiendom i fjor. Ytterligere 10 prosent sier de klarer en økning på inntil 3000 kroner.

Kan dekkes av lønnsøkningen

Trolig vil de fleste med boliglån i denne størrelsesorden reddes av lønnsøkningen. SSB venter en gjennomsnittlig årlig vekst i disponibel realinntekt på rundt 3 prosent de neste fire årene.

Den økte realinntektsveksten vil stimulere forbruket, ifølge byrået, som ser for seg en konsumvekst på om lag 2,5 prosent eller litt høyere i år og de neste tre årene.

– Økte renter vil bli mer enn utlignet av økt lønnsvekst, konstaterer Nordeas sjefanalytiker Erik Bruce.

Han og flere analytikerne er enige om at styringsrenten økes i dag, og at den skal videre samme vei de nærmeste to-tre årene.

Fakta: Rentepolitikk i privatøkonomien Norges Bank setter renten opp i høst og neste år for å kjøle ned økonomien og dempe prisveksten. Rentesettingen virker 1–3 år fremover. Etterspørselen er én av tre kanaler for rentens virkning. Økt rente demper etterspørselen fra husholdninger og bedrifter. Dempet etterspørsel reduserer presset i arbeidsmarkedet. Dét kan dempe lønnsveksten og dermed også prisveksten. Oppdraget fra Finansdepartementet er å holde prisveksten rundt 2 prosent over tid. Kilde: Norges Bank

– Norges Bank har tidligere snakket om ytterligere to renteøkninger innen utgangen av 2019, men jeg tror nå sentralbanken vil varsle vel tre hevinger innen utgangen av 2019. I tillegg regner vi med videre renteøkninger etter det, sier han til NTB.

Banksjef i Sandnes sparebank, Lene Nevland Sivertsen, tror de økte utgiftene vil påvirke privatøkonomien til folk, men at alle med en sunn og frisk økonomi vil klare seg godt.

– Når vi i banken gir lån, tar vi høyde for at låntager skal kunne tåle en renteøkning på minimum fem prosent. De skal kunne betjene bolig, strøm, bil og alle utgifter som ligger. Vi har all grunn til å tro at dette vil gå fint. Samtidig vil de med presset økonomi kjenne enda mer press, på grunn av økte utgifter, sier Nevland Sivertsen til Stavanger Aftenblad.

Hun har flere tips til hvordan forbrukerne kan tilpasse økonomien når renteutgiftene går opp. Det beste tipset er å få en oversikt, ved å sette opp et budsjett og planlegge. Hun anbefaler også at alle har en buffer for å håndtere uforutsette utgifter.

– I tillegg er det noe som kan kuttes. Treningssentre og strømmetjenester er klassiske eksempler. I tillegg bør flere vurdere kollektivtransport, sier Nevland Sivertsen.

Nøkkelfaktorer

Det er noen utviklingstrekk Norges Bank kommer til å følge svært nøye med på utover høsten når renten etter all sannsynlighet settes opp fra rekordlave 0,5 prosent til 0,75 prosent torsdag:

Hvor mye vil den norske kronen styrke seg, noe som er avgjørende for eksportindustrien?

Vil boligmarkedet reagere negativt?

Vil nordmenns forbruk bremse opp?

Hvordan vil renteøkningen påvirke veksten i økonomien?

Bruce tror Norges Bank regner med en viss kronestyrking i kjølvannet av rentehoppet, noe som øyeblikkelig vil påvirke eksportindustrien.

– Jeg tror vi må regne med litt sterkere krone, men valutamarkedet virker ikke så interessert i kronen, som er overraskende svak. Men hvis kronen blir for sterk og beveger seg mot 8,5 mot euro, vil Norges Bank gå mye mer forsiktig frem, sier han.

Boligmarked og lønninger

Hverken Bruce eller andre analysemiljøer er urolige for store negative utslag av økte renter.

Veksten i økonomien er solid, ikke minst takket være høyere oljepriser og økt aktivitet i oljenæringen. Samtidig er det ingen tro på boligprisfall som følge av økte renter og dermed dyrere boliglån.

– Boliginvesteringene og boligprisene vil vokse i moderat tempo i årene som kommer, anslår Statistisk sentralbyrå (SSB).

Boligmarkedet er et usikkerhetsmoment, erkjenner Bruce, som imidlertid ser for seg at øvrige positive utviklingstrekk i økonomien, som lønnsvekst, økt sysselsetting og lavere ledighet, vil oppveie for høyere renter.