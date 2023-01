Taliban inngår kontrakt med kinesisk oljeselskap

Taliban inngår kontrakt med et kinesisk oljeselskap som skal utvinne olje nord i landet, opplyser Afghanistans fungerende olje- og gruveminister.

Representanter fra Taliban og det kinesiske oljeselskapet CAPEIC signerte avtalene i Kabul torsdag.

05.01.2023 10:26

Dette er den første store kontrakten Taliban inngår med et internasjonalt selskap siden de kom til makten i august 2021.

Xinjiang Central Asia Petroleum and Gas Co (CAPEIC) skal i første omgang investere minst 1,5 milliarder kroner i året i det såkalte AMU-Darja-bassenget nord i Afghanistan. Kontrakten strekker seg over 25 år, opplyser fungerende olje- og gruveminister Mawlawi Shahbuddin Delawar.

CAPEIC har i henhold til avtalen sikret seg lisens til å drive leteboring, utvinning og raffinering i de to provinsene Faryab og Sar-e Pul. Afghanistan vil ha en 20 prosents eierandel i prosjektet.

Viktig

– AMU-Darja-oljekontrakten er et viktig prosjekt mellom Kina og Afghanistan, sier Kinas ambassadør i landet, Wang Yu.

Kina har ikke formelt anerkjent Taliban-administrasjonen, men har lenge hatt betydelige interesser i landet, blant annet innen mineralutvinning.

Det statlige kinesiske oljeselskapet CNPC inngikk i 2012 en kontrakt med Afghanistans daværende USA-støttede regjering om utvinning av olje i AMU-Darja-bassenget. Det ble den gang anslått at det var en reserve på 87 millioner fat i området.

Viderefører

Ifølge Talibans visestatsminister Abdul Ghani Baradar innstilte CNPC sin virksomhet da det forrige regimet falt, og det er derfor myndighetene i Kabul nå har inngått kontrakt med CAPEIC.

– Vi har bedt selskapet om å videreføre prosessen i henhold til internasjonal standard, og vi har også bedt dem om å operere til beste for innbyggerne i Sar-e Pul, sier han.

En forutsetning for å la det kinesiske selskapet utvinne olje i Afghanistan, er at oljen blir raffinert i landet, understreker Baradar.

Afghanistan har store mineralressurser, og et statlig kinesisk selskap forhandler nå også om utvinning av kobber i Logar-provinsen. Også denne avtalen ble først undertegnet med det forrige regimet i Kabul.